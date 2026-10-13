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Anne ve 5 yaşındaki kızını para için öldürmüştü: Cani dövüşçü son nefesini cezaevinde verdi

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Anne ve 5 yaşındaki kızını para için öldürmüştü: Cani dövüşçü son nefesini cezaevinde verdi
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Rusya'da miras kalan parayı ele geçirmek için 39 yaşındaki Olga Yaroslavtseva ile 5 yaşındaki kızını öldüren MMA dövüşçüsü Farhod Rakhimzoda'nın cezaevinde hayatını kaybettiği öne sürüldü. Çifte cinayetten 23 yıl hapis cezasına çarptırılan 33 yaşındaki hükümlünün ölüm nedeni ve tarihi henüz açıklanmadı.

  • Rusya'nın Novosibirsk kentinde anne ve 5 yaşındaki kızını öldüren eski MMA sporcusu Farhod Rakhimzoda'nın cezaevinde hayatını kaybettiği bildirildi.
  • Rakhimzoda, Ocak 2024'te Olga Yaroslavtseva ve 5 yaşındaki kızını bıçaklayarak ve boğarak öldürdükten sonra yaklaşık 5,5 milyon ruble değerindeki otomobili, parayı ve cep telefonunu çaldı.
  • Rakhimzoda, Ekim 2025'te çifte cinayet ve soygun suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde bir anne ile 5 yaşındaki kızını öldürerek otomobillerini ve paralarını çalan eski karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Farhod Rakhimzoda'nın cezaevinde hayatını kaybettiği bildirildi. “Tiger Eye” lakabıyla tanınan 33 yaşındaki hükümlünün ölümüyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

MİRAS PARASINI ÖĞRENİNCE ANNE VE KIZINI HEDEF ALDI

Ocak 2024'te yaşanan olayda, Tacikistan kökenli Rakhimzoda'nın Kazakistan'dan Rusya'nın Novosibirsk kentine taşınan 39 yaşındaki Olga Yaroslavtseva ve 5 yaşındaki kızını hedef aldığı belirtildi.

Daha önce taksi şoförlüğü de yapan Rakhimzoda'nın, Yaroslavtseva'nın miras yoluyla yüklü miktarda para elde ettiğini öğrenmesinin ardından anne ve kızını yeniden yolculuk yapma bahanesiyle kandırdığı aktarıldı. Şüphelinin, kadının otomobilini ve parasını ele geçirmek amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.

ÖNCE ANNEYİ, ARDINDAN KÜÇÜK KIZINI ÖLDÜRDÜ

İddialara göre Rakhimzoda, 20 Ocak 2024'te anne ve kızını tenha bir bölgeye götürdü. Burada Olga Yaroslavtseva'yı bıçaklayarak öldüren saldırganın, daha sonra küçük kızı da boğarak öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin iki kişinin cansız bedenini farklı noktalara bıraktığı, ardından para, cep telefonu ve otomobili çaldığı kaydedildi. Çalınan otomobilin değerinin yaklaşık 5,5 milyon ruble olduğu ifade edildi.

Anne ve kızından haber alamayan yakınlarının kadının telefonunu aradığı, telefonu açan Rakhimzoda'nın ise ikisinin uyuduğunu söylediği aktarıldı.

23 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Cinayetlerin ardından Rusya'dan kaçmaya çalışan Rakhimzoda, olaydan beş gün sonra Kazakistan-Özbekistan sınırında yakalandı. Hakkındaki suçlamaları reddeden ve olayın kendini savunma sırasında yaşandığını ileri süren Rakhimzoda, Ekim 2025'te çifte cinayet ve soygun suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rus basınında yer alan son haberlerde, hükümlünün cezaevinde hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak ölüm tarihi, nedeni ve olayın koşulları hakkında yetkililer tarafından henüz resmî doğrulama yapılmadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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