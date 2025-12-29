Kış mevsimi geldi çattı, yurdun birçok noktasında kar yağışı etkisini artırınca tatil haberleri de gelmeye başladı. Zonguldak, Kırşehir, Mardin, Hakkari, Muş, Bitlis, Karabük, Bartın, Bolu, Van ve Düzce'de il genelinde Şırnak, Kastamonu, Bingöl, Çankırı, Sinop ve Yozgat'ta ise bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Hangi illerde okullar tatil edildi, 29 Aralık Pazartesi tatil olan iller? Hangi illerde okullar tatil edildi, 29 Aralık Pazartesi tatil olan iller?

KAR TATİLİ OLAN İLLER!

VAN

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29.12.2025 Pazartesi günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

BOLU

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" denildi.

DÜZCE

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

BARTIN

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde hafta sonu etkili olan ve meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren etkisini daha da artırması beklenen kuvvetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, gündüz bakımevleri, özel kurslar ve Kur'an kursları) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

MUŞ

Muş Valiliği, hava şartlarının olumsuzluğu sebebiyle okulların 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma riskinin etkisini sürdürmesi ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam etmesinin tahmin edildiğinden dolayı 29 Aralık Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Valilik açıklamasında ayrıca; kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BİTLİS

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre, Bitlis il genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

HAKKARİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceği, saat 09.00'dan sonra kar yağışının başlayacağı, öğle saatlerinde ise etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda; Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime ara verildi. Bazı kamu personeline idari izin, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. Valilik açıklamasında, sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile jandarma, emniyet, AFAD gibi sahada acil görev üstlenen kurumlarda çalışan personelin idari izin durumlarının, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirlerince planlanacağı ifade edildi.

ÇANKIRI

Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındı. Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi. Öte yandan Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

SİNOP

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının ulaşımda risk oluşturabileceği değerlendirilerek 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Ayancık ve Durağan ilçelerinde taşımalı eğitimin tamamen durdurulduğu bildirildi. Merkez ilçe ile birlikte Erfelek, Gerze ve Türkeli'nin bazı bölgelerinde ise taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildi. Boyabat, Dikmen ve Saraydüzü ilçelerinde eğitim öğretimin normal şekilde devam edeceği ifade edildi. Valilik açıklamasında ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL

Kiğı Kaymakamlığı ve Adaklı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle tedbir amaçlı karar alındığı aktarıldı. Buna göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilçelerdeki her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MARDİN

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kar yağışı ve soğuk hava şartlarının yarın il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edilerek, bu kapsamda Mardin genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, kentte etkisini sürdüren ve sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitim faaliyetleri durduruldu. İl genelinde planlanan e-sınavlar iptal edilirken, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve don riskine karşı öğrenciler ile eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliğinin gözetildiği, bu kapsamda ilçedeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 10 ilçede tüm kademelerde, 5 ilçede de taşımalı eğitime Pazartesi günü ara verildi. Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç, Daday ilçelerinde tüm kademelerdeki okullar tatil edilirken, Abana, Bozkurt ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. İnebolu ilçesinde ise köy okullarında, taşıma yoluyla ilçe merkezine gelen öğrenciler ve pansiyonda kalırken evci izninde olan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Cide ilçesinde de merkez mahalleler hariç, taşımalı eğitim gören öğrenciler için ve köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Çatalzeytin ilçesinde Çayağzı hariç taşımalı eğitime Pazartesi günü ara verildi.

KARABÜK

Karabük'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurslar ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretimin 1 gün süreyle durdurulduğu bildirildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tatil duyuruları gelmeye devam ediyor. Sayfamızı takip edebilirsiniz.