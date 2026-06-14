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Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro

Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro
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Yeni sezonun kadro planlaması devam eden Fenerbahçe'de yönetim Jayden Oosterwolde, Archie Brown ve Fred'in ayrılığından 45 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.

  • Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde, Archie Brown ve Fred'in satışından toplam 45 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
  • Jayden Oosterwolde için belirlenen bonservis bedeli 25 milyon Euro; Roma, Villarreal ve Celta Vigo ilgileniyor.
  • Archie Brown için 15 milyon Euro, Fred için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlendi.

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de, yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılması gündemde olan isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli yönetim, transfer piyasasında adından söz ettiren 3 futbolcusunun olası ayrılığından kasasına dev bir gelir koymayı hedefliyor.

3 OYUNCUDAN 45 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi Jayden Oosterwolde, Archie Brown ve Fred için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Kulübün bu 3 oyuncunun satışından beklediği toplam bonservis geliri ise tam 45 milyon Euro.

JAYDEN OOSTERWOLDE

Kariyerini Avrupa'nın dev kulüplerinden birinde sürdürmek isteyen Hollandalı savunmacı, transfer döneminin gözdelerinden biri. Oosterwolde ile İtalya'dan Roma ile İspanya'dan Villarreal ve Celta Vigo kulüplerinin ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Yönetim, başarılı oyuncu için kapıyı 25 milyon Euro'dan açacak.

ARCHIE BROWN

Geçtiğimiz sezonun başında takıma dahil olan Archie Brown'a Premier Lig'den talip var. İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın radarında olan oyuncu için Fenerbahçe'nin belirlediği bonservis bedeli 15 milyon Euro.

FRED

Takımın deneyimli orta saha oyuncusu Fred'e ise ülkesi Brezilya'dan teklifler olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun ayrılığına 5 milyon Euro karşılığında onay vermeyi planlıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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