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Bitlis Spor, 3'üncü Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü

Bitlis Spor, 3'üncü Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
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Bölgesel Amatör Lig play-off final maçında, Bitlis Spor 1916, Çarşamba Spor'u uzatma dakikalarında 3-2 yenerek adını 3'üncü Lig'e yazdırdı. Maçı kurulan dev ekranda izleyen binlerce taraftar, kentte sevinç gösterisi yaptı.

Bölgesel Amatör Lig play-off final maçı, İstanbul Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Şehir Stadı'nda Bitlis Spor 1916 ile Çarşamba Spor arasında oynandı. 

BİTLİSSPOR KAZANARAK 3. LİG'E ÇIKTI

Maçın ilk yarısında daha etkili oynayan Çarşamba Spor 2 -0 öne geçti. Bitlis Spor 2-0 geriye düştüğü maçta, 2-2 beraberliği yakaladı. İlk yarısı bu skorla tamamlanan maçın ikinci yarısında başka gol gelmeyince maçın normal süresi bu skorla tamamlandı. Maçın ilk uzatma dakikalarında Çarşamba Spor'a karşı daha etkili oynayan Bitlis Spor 1916, ilk uzatma dakikalarında gelen golle 3-2 öne geçti. Maçın ikinci uzatma bölümünde başka gol gelmeyince, skor 3-2'lik skorla tamamlandı. Bitlis Spor, aldığı bu galibiyetle 3'üncü Lig'e çıktı.

TARAFTARLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Maçın son düdüğüyle birlikte Bitlis'te binlerce taraftar sokağa dökülerek sevinç gösterisi yaptı. Mevlana Parkı’na kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlar, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından kent merkezinde araç konvoyları oluşturulurken, marşlar ve tezahüratlar atarak takımlarının 3'üncü Lig'e yükselmesini kutladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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