Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor

FIFA 2026 Dünya Kupası E grubu ilk maçında Almanya ile Curaçao karşı karşıya geldi. Houston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Almanya, 7-1'lik skorla kazandı.

ALMANYA'DAN GÖRKEMLİ BAŞLANGIÇ

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felix Nmecha, 38. dakikada Nico Schlotterbeck, 45+5. (P) ve 88. dakikalarda Kai Havertz, 47. dakikada Jamal Musiala, 68. dakikada Nat Brown ve 78. dakikada Deniz Undav kaydetti. Curaçao'nun tek golü ise 21. dakikada Livano Comenencia'dan geldi.

SANE 90 DAKİKA SAHADA

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Sane, etkili oyunuyla alkışları topladı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Almanya, turnuvaya 3 puanla başladı. Curaçao ise ilk maçında puan alamadı. Almanya, grubun bir sonraki maçında Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Curaçao ise Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

12 YIL SONRA AYNI SKOR TEKRARLANDI

Bu sonuçla birlikte Almanya, 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı aldığı 7-1'lik tarihi skoru 12 yıl sonra yeniden tekrarladı.

CURAÇAO'DAN TARİHE GEÇEN GOL

Kupa tarihindeki ilk maçına çıkan ada ülkesi, turnuvanın favorilerinden Almanya karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmeyi başardı. Mücadelenin 21. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Comenencia, pasını ceza sahasına hareketlenen Hansen'e verdi. Savunmanın araya girmesiyle boşa düşen top yeniden Comenencia'nın önünde kaldı. Genç futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Bu gol Curaçao'nun Dünya Kupası tarihindeki ilk golü oldu.