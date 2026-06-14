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Eski Galatasaraylı Kewell'dan tepki çeken sözler: Türkler dahil birçok kişiyi susturduk

Eski Galatasaraylı Kewell'dan tepki çeken sözler: Türkler dahil birçok kişiyi susturduk
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Galatasaray'ın Avustralyalı eski oyuncusu Harry Kewell, ülkesinin A Milli Takım karşısında aldığı 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Kendilerine kimsenin inanmadığını belirten Kewell, "Futbolda şunu bilmelisiniz ki, insanlar konuşmaya başladığında onları susturmanın en iyi yolu sahada göstermek. Ve bu gece Avustralya pek çok kişiyi susturdu. Kimse bize inanmıyordu ancak Türkler dahil birçok kişiyi susturduk'' dedi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Avustralyalı eski futbolcu Harry Kewell, Dünya Kupası'ndaki Türkiye - Avustralya karşılaşmasını değerlendirdi.

''TÜRKLER DAHİL BİRÇOK KİŞİYİ SUSTURDUK''

Kewell, ülkesinin A Milli Takım karşısındaki galibiyeti değerlendirerek, "Futbolda şunu bilmelisiniz ki, insanlar konuşmaya başladığında onları susturmanın en iyi yolu sahada göstermek. Ve bu gece Avustralya pek çok kişiyi susturdu. Kimse bize inanmıyordu ancak Türkler dahil birçok kişiyi susturduk'' dedi.

''GRUPTAN ÇIKACAĞIZ''

Ülkesinin gruptaki konumu hakkında da yorum yapan Kewell, ''Grupta ilk 2 sıra içerisinde yer alacağımızı düşünüyorum. Bu takımı bunu yapabilecek potansiyelde.'' ifadelerini kullandı. 

TARAFTARLARDAN KEWELL'A TEPKİ

Öte yandan Kewell'ın ''Ve bu gece Avustralya pek çok kişiyi susturdu. Kimse bize inanmıyordu ancak Türkler dahil birçok kişiyi susturduk'' şeklindeki sözleri Türk futbolseverlerden tepki gördü. Birçok futbolsever, Kewell'a küçümseyici sözleri nedeniyle eleştirilerde bulundu. 

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