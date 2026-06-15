Tarihi anlaşma 3 ülkenin katkılarıyla şekillendi: Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye özel övgü

ABD ile İran'ı tarihi bir barış anlaşmasında buluşturan diplomatik sürecin arkasındaki en önemli aktörlerden biri Türkiye oldu. Yüzyılın uzlaşısını dünyaya ilan eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonları kalıcı olarak bitiren bu tarihi anlaşmaya sağladığı muazzam katkılardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderliğine özellikle ve çok net bir dille teşekkür etti.

SAVAŞ RÜZGARLARI DİNİYOR

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve Ortadoğu'da savaş rüzgarlarını dindirecek tarihi barış anlaşmasında, Türkiye'nin oynadığı kritik rol dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR VE ÖVGÜ

Yüzyılın diplomatik uzlaşısını resmi bir açıklamayla tüm dünyaya ilan eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, krizin aşılmasında ve tarafların masada buluşmasında kritik rol üstlenen üç ülkeye şükranlarını sundu.

Katar ve Suudi Arabistan liderliklerine teşekkür eden Şerif, Türkiye'nin süreçteki ağırlığını ve diplomatik dehasını ön plana çıkararak Ankara'ya özel bir parantez açtı.

Şerif, "Bu konudaki muazzam katkılarından dolayı Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderliğine de özellikle teşekkür ederim" sözleriyle, Türkiye'nin sunduğu stratejik katkının anlaşmanın mimarisindeki ana sütunlardan biri olduğunu vurguladı.

ANKARA'NIN MEKİK DİPLOMASİSİ ASKERİ OPERASYONLARI BİTİRDİ

Türkiye'nin bölgesel istikrarı sağlama vizyonu doğrultusunda aylar süren yoğun mekik diplomasisi, bölgedeki silahların tamamen susmasıyla sonuçlandı. Yapılan açıklamada, varılan mutabakat çerçevesinde tarafların Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonları derhal ve kalıcı olarak sonlandırdığı bildirildi. Siyasi analistler, Ankara’nın hem Washington hem de Tahran yönetimiyle kurabildiği dengeli ve güven veren diyalog zemini sayesinde bu kördüğümün çözüldüğüne dikkat çekiyor.

RESMİ İMZALAR ÖNCESİ KRİTİK HAFTA

Tarihi barış anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu hafta içinde arabulucu ülkelerin kolaylaştırıcılığında kritik önemde teknik toplantılar gerçekleştirilecek. Türkiye'nin de aktif katılımıyla yapılacak bu uygulama öncesi görüşmeler, anlaşmanın sahadaki teknik detaylarını şekillendirecek. Tüm dünyanın merakla beklediği tarihi resmi imza töreni ise 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de düzenlenecek.