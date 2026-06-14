Özel hastanede acil servis şoku: 39 derece ateşle gitti, 8 bin TL faturalandırıldı

İstanbul'da ünlü bir özel hastane zincirinin acil servisine başvuran kadın hasta, kendisine çıkarılan muayene ücretini görünce neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya hesabından isyan ettiği bir video paylaşan vatandaş, "Acil servisler ücretsiz değil miydi?" sorusunu sorarak özel hastanelerin fiyat politikasına tepki gösterdi.

"YAZIKLAR OLSUN, VİCDANINIZ KALMAMIŞ!"

Yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine gittiğini belirten kadın, yaşadığı mağduriyeti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Genç kadın sosyal medya aylaşımında, "39 derece ateşle hastaneye geldik, bakın acile... Muayene ücretiniz 8 bin lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun, vicdanınız kalmamış." ifadelerini kullanarak hastane yönetimine sert tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA "ACİL SERVİS" TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Kısa sürede binlerce izlenme ve yorum alan video, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kamuoyunda "Özel hastanelerin acil servisleri tamamen ücretsizdir" algısının yaygın olması sebebiyle, 8 bin TL'lik muayene ücreti kullanıcılardan büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı benzer deneyimler yaşadığını belirterek Sağlık Bakanlığı'na denetim çağrısında bulunurken, olay özel hastanelerdeki acil servis ücretlendirme mevzuatını yeniden tartışmaya açtı.

MEVZUAT NE DİYOR?

Sosyal medyadaki tartışmaların ardından gözler yasal mevzuata çevrildi. Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) göre, özel hastanelerin acil servislerine yapılan başvurularda "kırmızı alan" olarak tanımlanan, hayati tehlikesi bulunan ani ve ağır hastalıklardan ücret alınması yasak.

Ancak "yeşil alan" olarak sınıflandırılan ve hayati risk taşımayan (hafif ateş, boğaz ağrısı vb.) vakalarda hastanelerin belirli oranlarda ilave ücret alma hakkı bulunuyor. Yaşanan son olayda, 39 derece ateşin hangi renk kodunda değerlendirildiği ve 8 bin TL'lik ücretin yasal sınırları aşıp aşmadığı merak konusu oldu.