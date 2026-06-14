Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi

ABD ile İran arasında devam eden savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken bir iddia İngiliz basınında yer aldı. İddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın saldırılarını durdurmak amacıyla Tahran yönetimiyle gizli bir anlaşma yaptı ve bu kapsamda milyarlarca dolarlık ödeme gerçekleştirdi.

BAE'NİN HEDEF ALINMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Savaşın başlamasından bu yana İran'ın hedef listesinde yer aldığı belirtilen BAE'nin son dönemde saldırılardan uzak kalması dikkat çekti. Son saldırılarda Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün hedef alınırken BAE'nin vurulmaması, perde arkasında bir anlaşma yapıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

"3 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ" İDDİASI

Middle East Eye'ın haberine göre bölgesel kaynaklar, BAE'nin anlaşma kapsamında İran'a şimdiden 3 milyar dolar ödeme yaptığını öne sürdü. Aynı kaynaklar toplam ödeme miktarının 10 milyar dolara ulaşabileceğini iddia ederken, bazı kaynaklar ise bu rakamın 20 milyar doları bulabileceğini savundu.

Söz konusu fonların ABD tarafından dondurulan İran bağlantılı hesaplardan mı yoksa BAE'nin egemenlik fonlarından mı karşılandığı konusunda ise net bir bilgi bulunmadığı belirtildi.

"İRAN SAVAŞTAN GÜÇLENEREK ÇIKIYOR" YORUMU

Ortaya atılan iddialar bazı yorumcular tarafından Abu Dabi yönetiminin önemli bir tavizi olarak değerlendirilirken, İran'ın savaş sürecinden güçlenerek çıktığı yönünde yorumlar da yapıldı.

BAE VE İRAN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN TEMASLAR

Öte yandan savaş süresince İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki heyetin Abu Dabi'yi ziyaret ederek BAE ile ortak savunma anlaşması imzaladığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak son dönemde yaşanan diplomatik temasların sahadaki dengelerin değiştiğine işaret ettiği öne sürüldü.

Haberlere göre BAE, ABD yaptırım listesinde yer alan İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını ağırladı. İranlı yetkililerin, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Abu Dabi Emir Vekili Şeyh Tahnun bin Zayed Al-Nahyan ile görüştüğü, heyetin Tahnun bin Zayed'in özel misafirhanesinde ağırlandığı ileri sürüldü.

BLOOMBERG: BAE DİPLOMATLARI TAHRAN'A GÖNDERİLDİ

Bloomberg'de yayımlanan bir haberde ise BAE'nin bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla üst düzey İranlı yetkililerle görüşmeler yapmak üzere diplomatlarını Tahran'a gönderdiği iddia edildi. Haberde, taraflar arasında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildiği ve diplomatik temasların sürdüğü öne sürüldü.

BAE İDDİALARI YALANLADI

Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, İran'a milyarlarca dolarlık ödeme yapıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada haberlerin tamamen asılsız olduğu belirtilirken, BAE üzerinden hiçbir dondurulmuş İran fonunun serbest bırakılmadığı, transfer edilmediği veya bu sürece aracılık edilmediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İran'a herhangi bir mali kaynak aktarımı yapılmadığı belirtilerek, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com