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İsrail basını: Netanyahu, İran'ın misilleme yapabileceği endişesiyle güvenlik kabinesini sığınakta toplayacak

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısının ardından İran'ın misilleme yapabileceği endişesiyle güvenlik kabinesi toplantısını sığınakta gerçekleştirecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenledikleri hava saldırısına karşı İran'ın misilleme yapabileceği endişesiyle güvenlik kabinesi toplantısını sığınakta yapacağı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyeleriyle bu akşam saatlerinde bir araya geleceği aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırısına karşı İran'ın misilleme yapabileceği endişesiyle toplantının gizli bir sığınakta yapılması kararı alındığı kaydedildi.

Öte yandan The Times of Israel gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun toplantıda İran'dan yapılabilecek misillemeleri ve Tahran yönetimiyle anlaşmaya varması beklenen ABD ile yaşanan anlaşmazlıkları ele alacağı belirtildi.

İsrail ordusu, Dahiye saldırısı sonrası İran'ın olası misillemelerine karşı hazırlık yaptığını ve ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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