Haberler

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfretti

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfretti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası maçı öncesi futbolcularının secde ederken çekilmiş fotoğrafını "İnşallah zafer" notuyla paylaşmasını hedef aldı. İslam düşmanlığında sınır tanımayan Wilders, bu anlamlı kareyi alıntılayarak Allah'a küfretme cüretinde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Brezilya arasında oynanacak kritik müsabaka öncesinde, Fas Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından inanç ve motivasyon içeren bir paylaşım yapıldı.

Futbolcuların saha içinde secdeye gittiği bir fotoğraf karesini paylaşan Kuzey Afrika temsilcisi, gönderiye "İnşallah zafer" notunu ekledi.

ALLAH'A KÜFRETTİ

Hollanda'da Özgürlük Partisi lideri olan ve İslam ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Geert Wilders ise bu paylaşımı görerek nefret kusmak için gecikmedi. Daha önce de Ramazan ve Kurban Bayramı gibi Müslümanların kutsal günlerinde provoke edici skandal paylaşımlara imza atan Wilders, bu kez doğrudan İslamiyet'in kutsalına saldırdı. Fas'ın galibiyet temenni ettiği fotoğrafı şahsi hesabından paylaşan aşırı sağcı siyasetçi, "F*** Allah" ifadelerini kullanarak açıkça nefret suçu işledi.

MÜSLÜMANLARA HAKARET ETMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ

Geçmişte de benzer pek çok skandala imza atan Wilders, İslam dinini "geri kalmış bir kültürün ideolojisi" olarak tanımlamış ve Avrupa'da ülkelerinde yaşayan Müslüman vatandaşları hedef göstererek "pislik" nitelendirmesinde bulunmuştu. Wilders'ın son küstahlığı, küresel çapta büyük bir infiale ve kınama dalgasına yol açtı.

Kaynak: Haberler.com
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

Trump'tan anlaşmayı bozmaya çalışan Netanyahu'ya sert tepki

Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran operasyon! Kadınların hepsi aynı ülkeden
Beyaz et soruşturmasında 'Eski liste' oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı

Tavuk soruşturmasında "Eski Liste" oyunu çöktü! Gerçek başka çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıshpc2v9fk4:

bunu neden kimse mahkemeye vermiyor ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile...

Kante'yi yerlere göklere sığdıramadı: O 64 yaşında bile...
Okan Buruk'tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray'da devam edecek

Taraftarın yüreğine su serpti: Yoluna inşallah bizimle devam edecek
Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol

Beyaz et sektörü operasyonunda 29 şüpheli hakkında karar
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı

4 kişiyi öldürdü! Uzman çavuşun aile katliamıyla ilgili yeni gelişme
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi

Birikimleriyle aldığı aracı bu hale getiren kişinin kimliği şoke etti
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı