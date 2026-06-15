Takımın yıldızıydı! Beşiktaşlıları üzecek ayrılık haberi

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, takımdan ayrılacak ilk isimler de netlik kazanmaya başladı. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’dan 6 milyon avro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny’nin takımdan ayrılması gündemde.

ITALIANO'DAN ONAY ÇIKTI

Son dönemde ilk 11'e girmekte zorlanan ve yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki futbolcunun, daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği biliniyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da oyuncunun durumunu değerlendirerek yönetim kuruluna "gidebilir" şeklinde bir rapor sunduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı kurmaylar, Çek oyuncu için gelecek resmi teklifleri değerlendirme kararı aldı.

ESKİ KULÜBÜ HAREKETE GEÇTİ

Cerny’nin ayrılık iddialarının güçlenmesi üzerine, İskoçya’nın köklü ekiplerinden Glasgow Rangers devreye girdi. Eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak isteyen İskoç temsilcisinin bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de kulübün mali menfaatlerine uygun, makul bir teklif gelmesi durumunda bu transfere onay vereceği ve oyuncunun gidişine kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 resmi maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Vaclav Cerny, skor yüküne önemli bir katkı sağlamıştı.