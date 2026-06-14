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TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Ankara'da bir araya geldi. TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve Güvenpark'ta toplanan öğretmenlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında Sendika Başkanı Eren Edebali ile bir sendika üyesi gözaltına alındı.

  • Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen üyelerine polis müdahale etti.
  • Müdahale sırasında sendika başkanı Eren Edebali ve bir sendika üyesi gözaltına alındı.
  • Sendika, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin güvencesizlik ve düşük ücret sorunlarına dikkat çekmek için Ankara'da kitlesel buluşma düzenledi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın Ankara'da düzenlediği eyleme polis müdahale etti. TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere yönelik müdahale sırasında sendika başkanı Eren Edebali ile bir sendika üyesi gözaltına alındı.

ÖĞRETMENLER ANKARA'DA BİR ARAYA GELDİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin yaşadığı güvencesizlik ve düşük ücret sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara'da kitlesel bir buluşma gerçekleştirdi.

Sendika, daha önce yaptığı çağrıda taleplerinin karşılanması için 14 Haziran'da Ankara'da olacaklarını duyurmuştu.

TBMM ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK İSTEDİLER

Güvenpark'ta toplanan öğretmenler, TBMM önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak grubun yürüyüşüne polis ekipleri müdahale etti.

SENDİKA BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ile bir sendika üyesi gözaltına alındı.

Yaşanan müdahalenin ardından bölgede gerginlik yaşanırken, öğretmenlerin taleplerine ilişkin açıklamalarının engellendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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