Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Güzelhisar, Sancak 6, Çandır B.M., Çankırı, Sancak 5, 101, Can, Asya 4, Basamak, Asya 3, Ebu Hanefi, Asya 1, Kuğu, Kamil 1, Melek 6, Yıldız Küme, Millet, Tekin Işık, Bağ, Sefahat, Beşparmak, Asya 5, Anıt, Kamil ve Asya 2 bölgeleri etkilenecektir.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozayağı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 93 ve Çankırı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Etkilenecek cadde ve sokaklara ilişkin bilgi belirtilmemiştir.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Haydar ve Kozayağı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil ve Mahmutoğlan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Gölyayla, Melikşah ve Meşeli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gölyayla, Ahmetadil ve Meşeli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bavlaz ve Gökler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu ve Tepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler ve Yeni Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kiraz Dibi, Hükümet, Alay Mevkii, Eski Ankara Yolu ve Akpınar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ortabereket ve İlyakut bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ilıca, Tekke Küme, C Kümesi Ilıca, D Kümesi Ilıca, A Kümesi Ilıca, B Kümesi Ilıca ve Köy Bayram bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hükümet bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Arıklar Mevkii, Hacıveli, 3. Çukurören, Emek, 2. Çukurören, Gökçebağ, Ulupınar, Ören, Karaköy, Ayaş Ankara, Köy Bayram, Yağmurdede ve 1. Çukurören bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayaş Ankara, Sanayi Sitesi ve Fatih Sitesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle A Kümesi Ilıca ve Güneyce bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 219, Yusuf Gül Gök, 240, 216, 203, 224, 230, Tuna Boylu, 235, 245, Şevket Çiftçioğlu Küme, 200, Arıklar Mevkii, 226, 202, 204, Arıklar Girişi Yolu ve 201 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 236, 201, 231, Hafız Tevfik BoşköK, Kuyucak, Yusuf Gül Gök, Şevket Çiftçioğlu Küme, 234, 213, 229, 243 ve Şevket Çiftçioğlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenler Mezra, Tatlar Köyü, Kesiktaş ve Polatlar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kiraz Dibi ve Hükümet bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Geyikpınarı ve Kozalan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dere, Kurtkovan, Mikail, Mençeler, Taşhanlar, Geyikpınarı, Batça ve Akşamoldumu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Geyikpınarı ve Kozalan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dere, Kurtkovan, Mikail, Mençeler, Taşhanlar, Geyikpınarı, Batça ve Akşamoldumu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Köseler ve Saray Küme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozalan ve Kuyumcutekke bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kumlu, Halay, Küçüktepe, Taşkent, Günebakan, 113, Kıbrıs, Orhun, Çamkoru ve Ballık bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Afşar, Köseli, Çavuşlu ve T Itköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 605/4 ve Doğukent bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 604/7 ve Doğukent bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Doğukent bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İhsan Doğramacı ve 1597 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3222/2, 3226, 3263, Mehmet Rifat Börekçi, 3239, 3227, 3211, 3190, 3245, 3222, 3225 ve 3267 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2653, 2659, 2654 Yarenler Sitesi, 2573 Yiğitler Sitesi, Ankaralılar, 2654 ve 2573 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1490, 1494, Muhsin Yazıcıoğlu, 1505 ve 1495 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563 ve 566 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tohumlar, Beynam Çiftlik Mevkii, 136, Beynam ve Serhat Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle S. Saltoğlu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrısköy, Seki Pınar, Kıbrıs Köyü, Yakupabdal, Tekkeköy ve Akçaali bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2004 ve 1920 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ihlamur, Bangabandhu ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ihlamur, Sarmaşık ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ömerli 1, Keskinkayalar, İl Yolu, 448, Hamit Mevkii, 21/2, 18, Şehit Orhan Dağ, Dağevi, Kürek, Yukarı Yaylalar, Ahılı, Şehit Halil Acun, Çipideresi, Yeniköy ve Kurşunkaya bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 973, 962, 953, 901, 927, 960, 1020, 959, 1018, 1017, 929, 961, 1019 ve 1019/1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3321, Tepeyurt, 3324, 3334, 3415, 1, 2, 3465, 1/1, 3424, Aydın Mahallesi, 3351, 3318, 3319, 3320, 3375, 3326, 3316, 3307, 3330, 3374, 3346, 3327, 3437, Atatürk, 3315, Ercan, 3325, 3425, 3422, 3332, 3446, 3403, 3336, 3331, 3322 ve 3310 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1011, 1008, 1010, 1006, 1012, 929 ve 1009 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2159, 2128, Dumlupınar ve 2158 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çimento Fabrikası bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4067, Eskişehir Devlet Yolu, 4070, 4068, 4057, Dumlupınar, Semerkand, Yapracık Mahallesi ve 4058 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler ve Yeni Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4449, İmam Gazali ve 4447 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bayındır, 592, Baştaş Çimento Fabrikası Civarı Küme Evleri, 23 Nisan, Ongün, Menekşe, 23 Nisan 1, Kuytu, Sarmaşık, Ağır, Bulut, Çağla, Çakmak, Ekinci, Erkan, Gülgin, İğde, Seyit Ali Güler, Yıldırım, Çekirdek, Akyüz, Çelik, İtfaiye, Hasır, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Kömürcü, Karanfil, 538, 535, Elif, İstasyon, Levent, Akçiçek, Keleş 1, Yazı, Kervan, Hazan, Çağlar, Rüzgârlı, 1891, Zambak, 543, Sedef, Aktepe, Yazgı, 514, Leylak, Üçevler, Bener, 571, Bahçelievler, Azim, 531, Terazi, 520, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, 523, 530, 649, Balaban, 513, 527, Hürel, Gür, 522, Belardı Mevkii, NATO, Dalşık, Küme Evler, 511, Şener, 526, Orkide, Saadet, 515, 585, Üçyol, 516, 528, 586, Kardelen, 518, 591, 29 Ekim, 506, 517, 512, Papatya 1, Kazım Uz, Yılmaz, Kışla, Ekrem Kavur, Taşova, Adil Yalman, Temiz, Çıra, Yeşildere, 539, Ant, Güz ve 507 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ağrıdağı, Bozhöyük ve 1. TBMM bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sultan Alparslan, Yılmaz, Gençlik, Damla, Okul 1, Şahin Öz, Batur, Yabangülü, Beyazıt, Balıkçılar, Yalçınkaya, Abdulhakim Arvasi, Sema, Sabit, Kartalcık, Şirin, Mareşal Fevzi Çakmak, Hasan Polatkan, Tomruk, Akman, Güniz, Kıl ve Sakarya bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit İhsan Pekesen, 1648, 1600, 1602, 1601, Kırıkkaleliler ve 1599 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1727, Kırşehir, Kayseri Yolu, Keskin Yolu 1, Kayseri Yolu 13 ve Cabatobası bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuzey Ankara, 1071 Malazgirt ve Melikşah bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuzey Ankara ve Selçuklu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİNCAN

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 198, 196, Ayaş Ankara Yolu, 195, 249, 197 ve 200 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler ve Yeni Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ortabereket ve İlyakut bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Doktor, Elmas, Kaya, Bahçe, Ayaş ve Şehit Fatih Tezel bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Doktor, Elmas, Kaya, Bahçe, Ayaş ve Şehit Fatih Tezel bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenler Mezra, Yeni Peçenek, Çiçektepe ve Esenler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Tepebaşı, Bacı Yolu, Temelli, Bağcı, Özlem, Sebat, Kuzgun, Atmaca, Mehmet Reis, Kapuska, Sicim, Kutsal, Reşitpaşa, Nene Hatun, Aktopraklık, Sakin, Okul, Oğuz, Mor, Öğretmenler, D 200 Karayolu, Miraç, Fatih, Berke, Dicle, Hürriyet ve D 200 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenler Mezra, Tatlar Köyü, Kesiktaş ve Polatlar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1604, 1606, 1601, 1713, 1710, 1720, 1717, 1721, 1605 ve 1603 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.