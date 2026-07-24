İngiltere'de bir depoda şiddetli patlama

İngiltere'nin Essex bölgesinde büyük bir depoda patlama meydana geldi.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

İngiltere'nin doğusundaki Essex bölgesinde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda büyük bir yangın çıkarken, oluşan yoğun duman ve alevler gökyüzünü kapladı. Olay anı çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Deponun hangi amaçla kullanıldığı ve patlamada can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yerel makamların olaya ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.