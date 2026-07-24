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İngiltere'de bir depoda şiddetli patlama

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İngiltere'de bir depoda şiddetli patlama
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İngiltere'nin doğusundaki Essex bölgesindeki bir depoda büyük bir patlama meydana geldi. Deponun ne amaçla kullanıldığı ve patlamanın neden yaşandığı bilinmezken, patlama anları bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Şiddetli patlamayla birlikte alevlerin ve dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü. Olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde büyük bir depoda patlama meydana geldi.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

İngiltere'nin doğusundaki Essex bölgesinde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda büyük bir yangın çıkarken, oluşan yoğun duman ve alevler gökyüzünü kapladı. Olay anı çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Deponun hangi amaçla kullanıldığı ve patlamada can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yerel makamların olaya ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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