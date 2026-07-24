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Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi Haber Videosunu İzle
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
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Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın kızı Valentina, annesini kendi zevkine göre giydirdiği eğlenceli anları paylaştı. Kısa sürede sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına giren video büyük beğeni toplarken, takipçiler Valentina için "Annesine harika bir stilist olmuş" yorumlarında bulundu.

Dünyaca ünlü podyum kraliçesi Adriana Lima, kızı Valentina’nın kamera karşısındaki renkli anlarıyla sosyal medyayı salladı. Annesini kendi tarzına göre giydiren Valentina'nın keyifli dakikaları kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı.

KIZININ KOMBİNİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Victoria's Secret'ın efsanevi meleklerinden biri olarak tescillenen dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, bu kez kızı Valentina ile eğlenceli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Valentina'nın annesi Adriana Lima'yı tamamen kendi stil anlayışına göre giydirdiği ve styling hazırladığı anlar kısa sürede viral hale geldi.

"HARİKA BİR STİLİST OLMUŞ"

Söz konusu renkli video kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında en çok izlenen ve paylaşılan içerikler arasında yerini aldı. Dünyanın en ünlü modellerinden biri olan annesini adeta kendi modeli gibi giydiren Valentina için sosyal medya kullanıcıları övgü dolu yorumlarda bulundu. Videonun altına binlerce kişi "Ne kadar tatlılar", "Valentina annesine harika bir stilist olmuş" ve "Annesinin tahtına aday" şeklinde yorumlar yaparak ikilinin bu renkli anlarını beğeni yağmuruna tuttu.

Kaynak: Haberler.com
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