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İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama Haber Videosunu İzle
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun partinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi Özel, "İmamoğlu'nu 15,5 milyon vatandaş 23 Mart 2025 günü sandıkta aday olarak belirledi. Adaylığının önünde bir yargı kuşatması var .Bundan sonraki süreçte yaşanacak ihtimallere karşı hep birlikte Ekrem Başkan, ben, Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleri birlikte en doğru kararı vereceğiz." dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu Kulübü’nde partisinin Kurucular Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Oy birliği ile Yeni Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Özel, toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerini belirlediklerini ifade etti.

“EKREM İMAMOĞLU 15.5 MİLYONUN ADAYIDIR”

Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemişti ve o isim Ekrem İmamoğlu’ydu. Önümüzdeki süreçte kısa vadede bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek misiniz?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili de yeni bir kurumsal kimliğimiz var. Yeni kurumsal kimliğimiz için de önümüzdeki dönemde partinin yetkili organları, kurultayı çeşitli kararlar alabilirler. Ama Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel’in ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir organıdır. 15,5 milyon vatandaş 23 Mart 2025 günü sandıkta aday olarak belirledi.

"EN DOĞRU KARARI VERİRİZ"

Adaylığının önünde bir yargı kuşatması var. Ayrıca diploması ile ilgili saldırılar var. Vatandaşın adayına saygılıyız. Zaten bizim adayımız değil, milletin adayı bizim de adayımız. Bundan sonraki süreçte orada yaşanacak olası ihtimallere karşı hep birlikte hangi doğru kararları alacağımızı, yine Ekrem Başkan, ben, Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleri birlikte en doğru kararı vereceğiz.”

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıayhan kinay:

Ekrem İmamoğlu eninde sonunda cumhurbaşkanı yapacağız..

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

kendinden umudu yok tabi

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