Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı

Çekmeköy'de direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafriyat kamyonu takla atarak bariyerlere daldı. Uzuv kaybı yaşayan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Şile Otoyolu'unda uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Şile Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FSP 614 plakalı A.A. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan kamyon orta refüjdeki bariyerlere dalmasının ardından sürüklenerek karşı şeride geçti. Kazanın şiddetiyle sürücü A.A. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından uzuv kaybı yaşadığı tespit edilen sürücü A.A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, devrilen kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Ekipler tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı