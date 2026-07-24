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Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu Haber Videosunu İzle
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
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Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekilinin CHP'den istifa ettiği bildirildi. Özel'in imzaladığı yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na götürülüyor. Bakanlığa dilekçesi verilecek partinin ismi ise 'Yeni Parti' oldu.

CHP’de aylardır süren çalkantılı süreç kitlesel kopuşla sonuçlandı. Özgür Özel, yayımladığı veda videosuyla CHP’den istifa ettiğini açıklayarak kurdukları yeni siyasi hareketin adını "Yeni Parti" olarak duyurdu. 91 milletvekilinin istifasıyla güç gösterisi yapan oluşumun kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuluyor.

"VATANA, MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

Gözlerin çevrildiği Özgür Özel, CHP’ye veda ettiği beklenen resmi açıklamasını yayımladığı bir video mesajla yaptı. Partiden ayrıldığını kamuoyuna resmen duyuran Özel, merakla beklenen yeni siyasi hareketin adının "Yeni Parti" olduğunu ilan etti. Yeni dönemin kapılarını araladıklarını belirten Özel, veda ve kuruluş mesajında şu ifadeleri kullandı: "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

91 MİLLETVEKİLİ İLE KİTLESEL KOPUŞ

Özgür Özel ile hareket eden 91 milletvekilinin CHP’den toplu istifası ile Meclis'teki dengeler altüst oldu. Özel tarafından imzalanan Yeni Parti’nin resmi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Öte yandan, parti yönetimi ve kurucular kurulunun olası her türlü hukuki ve idari engellemeye karşı yedek bir parti seçeneğini ve ismini de hazırda tuttuğu öğrenildi.

İLK DURAĞI HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ OLACAK

Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından Özgür Özel’in gün içindeki ilk adresi Ankara'nın sembol mekanlarından Hacı Bayram-ı Veli Camii olacak. Cuma namazını burada kılacak olan Özel, ardından TBMM'de yeni grubun ana omurgasını oluşturacak isimlerle buluşacak. Özel, öğleden sonra "Yeni Parti Kurucular Kurulu" ile Anadolu Kulübü’nde bir araya gelerek partinin yönetim organlarını, Meclis grubunu ve önümüzdeki döneme ait siyasi yol haritasını şekillendirecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

Yeni rakı hayırlı olsun

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Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

dert hazineden pay almak. çalışmadan cepleri doldurmak. makam arabaları, şatafat. hepsinin derdi aynı.

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Haber YorumlarıRahmi sakin sakin:

yolun sonu görünüyor %5 geçemez yeni parti

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN OSMANİYE:

Hadi hayırlı olsun başarılar diliyorum

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Haber Yorumlarıayhan kinay:

Geliyor gelmekte olan

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Haber YorumlarıUgur Ayhan:

??????

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