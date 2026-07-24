Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

CHP’de aylardır süren çalkantılı süreç kitlesel kopuşla sonuçlandı. Özgür Özel, yayımladığı veda videosuyla CHP’den istifa ettiğini açıklayarak kurdukları yeni siyasi hareketin adını "Yeni Parti" olarak duyurdu. 91 milletvekilinin istifasıyla güç gösterisi yapan oluşumun kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuluyor.

"VATANA, MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

Gözlerin çevrildiği Özgür Özel, CHP’ye veda ettiği beklenen resmi açıklamasını yayımladığı bir video mesajla yaptı. Partiden ayrıldığını kamuoyuna resmen duyuran Özel, merakla beklenen yeni siyasi hareketin adının "Yeni Parti" olduğunu ilan etti. Yeni dönemin kapılarını araladıklarını belirten Özel, veda ve kuruluş mesajında şu ifadeleri kullandı: "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

91 MİLLETVEKİLİ İLE KİTLESEL KOPUŞ

Özgür Özel ile hareket eden 91 milletvekilinin CHP’den toplu istifası ile Meclis'teki dengeler altüst oldu. Özel tarafından imzalanan Yeni Parti’nin resmi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Öte yandan, parti yönetimi ve kurucular kurulunun olası her türlü hukuki ve idari engellemeye karşı yedek bir parti seçeneğini ve ismini de hazırda tuttuğu öğrenildi.

İLK DURAĞI HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ OLACAK

Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından Özgür Özel’in gün içindeki ilk adresi Ankara'nın sembol mekanlarından Hacı Bayram-ı Veli Camii olacak. Cuma namazını burada kılacak olan Özel, ardından TBMM'de yeni grubun ana omurgasını oluşturacak isimlerle buluşacak. Özel, öğleden sonra "Yeni Parti Kurucular Kurulu" ile Anadolu Kulübü’nde bir araya gelerek partinin yönetim organlarını, Meclis grubunu ve önümüzdeki döneme ait siyasi yol haritasını şekillendirecek.