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Hazırlık maçı: Galatasaray: 0 - Monza: 2

Hazırlık maçı: Galatasaray: 0 - Monza: 2
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Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Monza’ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Monza'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, ilk hazırlık maçında İtalyan ekibi Monza ile Raiffeisen Arena'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahaya; Günay Güvenç, Elias Jelert, Victor Nelsson, Kazımcan karataş, Arda Ünyay, Roland Sallai, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Can Armando Güner ve Ada Yüzgeç 11'iyle sahaya çıktı. İkinci yarıda Kaan Ayhan, Yusuf Kahraman, Yusuf Sivaslıoğlu, Eyüp Aydın, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Victor Osimhen ve Berat Luş oyuna girerek şans buldu. 90 dakika Monza'nın 2-0 üstünlüğü ile sona ererken, golleri Andrea Carboni ve Patrick Cutrone kaydetti.

Galatasaray kamptaki sıradaki maçında 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda mücadele edecek.

Kampın 29 Temmuz Çarşamba günü sona ermesiyle İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ile hazırlık maçı yaptıktan sonra 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya ekibi Villarreal ile oynayacağı mücadeleyle sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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