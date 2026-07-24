Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı

Bazı bölgelerde bugün ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz, Marmara, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağın yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA