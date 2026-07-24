Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi

Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde bazı noktaların yoğun bombardımana maruz kaldığı, kentte art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Yerel kaynaklar, Hudeyde kentinde bazı noktaların yoğun bombardımana maruz kaldığını belirtti. Art arda patlama sesleri duyulan kentte insansız hava araçlarının (İHA) yoğun şekilde uçtuğu kaydedildi.

Kaynaklar, bombardımanın halk arasında paniğe neden olduğunu, bazı noktalardan dumanların yükseldiğini aktardı. Saldırı ve ardından yaşanan patlamalar kameraya yansıdı. Bombardımanın hedefleri ile neden olduğu can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

HUSİLER: SALDIRIYI SUUDİ ARABİSTAN YAPTI

Yemen'deki İran destekli Husiler, patlamaların Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarından kaynaklandığını öne sürdü. Husiler, Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentinin ardından Kamaran Adası’na da saldırı düzenlediğini açıkladı.

KIZILDENİZ'DE RİYAD'A AİT GEMİ VURULDU

Kızıldeniz'de seyir halindeki Suudi Arabistan'a ait bir geminin hedef alındığı, saldırıda geminin gövdesinde hafif hasar meydana geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, Ulaştırma Genel Otoritesinden yetkili bir kaynağa dayandırdığı habere göre, gemi ile mürettebatının güvende olduğu teyit edildi.

Hedef alınan geminin, kontrollerin ardından varış noktasına doğru seyrine devam ettiği belirtildi.

HUDEYDE'NİN ÖNEMİ

Dünya ekonomisi ve küresel enerji ticareti açısından Hudeyde, münferit bir liman kentinin ötesinde, Babülmendep Boğazı’nı kontrol eden en kritik kara parçalarından biridir.

Aşağıdaki haritada görüldüğü gibi, Hint Okyanusu ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Babülmendep Boğazı, doğalgaz ve ham petrolün Avrupa ile Asya arasındaki ana geçit hatlarından biridir.

Hudeyde, günde yaklaşık 6 ila 8 milyon varil petrolün geçtiği ve Babülmendep Boğazı'na hâkim konumuyla kritik bir "darboğaz" (chokepoint) denetim noktasıdır.

Kentteki güvenlik riskleri ve askeri hareketlilik petrol tankerlerinin Kızıldeniz–Süveyş hattını kullanamayıp Afrika'yı dolanan Ümit Burnu rotasına yönelmesine yol açmakta; bu durum yolculuk sürelerini yaklaşık iki hafta uzatarak navlun, yakıt ve sigorta maliyetlerini katlamaktadır. Sonuç olarak Hudeyde çevresindeki herhangi bir istikrarsızlık, doğrudan ham petrol fiyatlarının yükselmesine, tedarik zincirlerinin aksamasına ve küresel çapta enflasyonist baskının artmasına neden olmaktadır.

Kaynak: AA

Kaynak: Haberler.com