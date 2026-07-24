Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaz dönemi tatil tercihiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü futbolcu, Bodrum gibi popüler ve lüks turizm merkezleri yerine Bayburt’taki köyüne gitmeyi tercih etti. Yoğun geçen maç trafiğinin stresini köyünde atan Çalhanoğlu, burada balık tutarak doğanın ve sakinliğin tadını çıkarıyor.

Başarılı spor kariyerinin yanı sıra düzenli aile yaşantısıyla da bilinen Çalhanoğlu, özel hayatında örnek bir tablo çiziyor. 2017 yılında Sinem Çalhanoğlu ile evlenen yıldız futbolcu, huzurlu bir evlilik yürütüyor. Liya, Ayaz ve Asil Can adında üç çocuk babası olan ünlü futbolcu, futboldan kalan boş zamanlarının tamamını ailesiyle geçiriyor.

Kaynak: Haberler.com