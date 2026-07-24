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Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Türkiye ve Yunanistan basınında çıkan abartılı haberlerden yorulduğunu söyleyen Miçotakis, "Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan basınında çıkan abartılı haberlerden yorulduğunu belirterek "Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil." dedi.

Miçotakis, Yunanistan'da yayın yapan OPEN TV'ye verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN NE YAPACAĞINI BİLMİYORUM"

Gazetecinin basında yer alan "Türkiye'nin mavi vatana ilişkin yasa çıkaracağına" dair haberleri yorumlamasını istemesi üzerine, Yunan Başbakan "Türkiye'nin ne yapacağını bilmiyorum. Türkiye'nin tüm olası hamlelerine karşı cevabımız olduğunu biliyorum. Gazetelere sızan haberlere göre konuşmayalım. Zira, bu bahsettiğiniz şeyin neredeyse haziran ayında gerçekleşeceğinden emin haberler çıkıyordu. Ben henüz bir şey göremiyorum." dedi.

"YAN YANA YAŞAMAYA MAHKUMUZ"

Henüz gerçekleşmemiş bir konuda yorum yapmak istemediğini vurgulayan Miçotakis, "Habercilikte abartma yaşanıyor. Bu, hem bizim ülkemizde, hem Türkiye'de var. O füzenin nereye ulaşabileceğinin çembere alınarak gösterildiği haritalarla analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil." diye konuştu.

Miçotakis, Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğine işaret ederek, arada çözülemeyen sorunlar olsa da bunun sürekli tansiyonu yükseltmeyi ve olayları dramatize etmeyi gerektirmediğini vurguladı.

Kaynak: AA
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