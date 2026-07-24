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91 vekille ana muhalefet olan Yeni Parti'ye 10 milletvekilinin daha katılacağı iddia edildi

91 vekille ana muhalefet olan Yeni Parti'ye 10 milletvekilinin daha katılacağı iddia edildi
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Özgür Özel’in CHP’den istifa eden 91 milletvekili ile birlikte Yeni Parti’yi kurmasının ardından, önümüzdeki günlerde 10 milletvekilinin daha Yeni Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Özgür Özel’in CHP’den istifa eden 91 milletvekili ile birlikte Yeni Parti’yi kurmasının ardından hareketlilik hız kesmiyor. Gazeteci Sinan Burhan, önümüzdeki günlerde 10 milletvekilinin daha partiye katılacağını öne sürdü.

TRANSFERLER İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK

Canlı yayında paylaşılan kulis bilgilerine göre, Yeni Parti'ye katılacak yeni isimlerin geçiş takvimi belirlendi. 30 Ağustos’ta 5 milletvekilinin, 1 Ekim’de ise 5 milletvekilinin daha partiye katılacağı öne sürüldü. Bu hamleyle birlikte partinin toplam milletvekili sayısının 101'e ulaştırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

"CAZİBE MERKEZİYİZ" TAKTİĞİ

Kulislerde bu gecikmenin stratejik bir hamle olarak kurgulandığını belirten Sinan Burhan, "Anladığım kadarıyla 'Cazibe merkeziyiz' demek amacıyla 10 vekil içeride bırakılmış. 'Bize ilgi var' diyebilmek için 10 vekilin bekletildiği ifade ediliyor. Tamamen taktiksel bir strateji olarak düşünüyorlar" dedi.

Yeni Parti 91 milletvekili ile kuruluşunun gerçekleştirerek mecliste ana muhalefet partisi konumuna yükseldi. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Davarcı:

Vatana millete hayırlı olsun inşallah. Destekliyoruz.

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