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Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
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CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in cuma namazı çıkışında gergin anlar yaşandı. Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kendisini destekleyenler ile tepki gösterenler arasında başlayan sözlü tartışma, eski CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün tekme atmasıyla arbedeye dönüştü.

CHP'den istifa eden Özgür Özel'in cuma namazı çıkışında destekçileri ile tepki gösterenler arasında tekmeli arbede yaşandı.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılacağını daha önce açıklayan Özgür Özel, cuma günü parti üyeliğinden istifa ederek yeni siyasi oluşumun kuruluş evraklarını imzaladı. Özel ile birlikte 91 milletvekili de CHP'den ayrılarak Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edilirken, Özel sosyal medya hesabındaki "CHP Genel Başkanı" ifadesini kaldırarak yeni partisinin logosunu paylaştı.

CAMİDE TEPKİLER YÜKSELDİ

Kuruluş işlemlerinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel, namaz çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Bu sırada Özel'e destek veren vatandaşlarla tepki gösteren bazı kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Özel destekçileri camii alkışlarla destek verirken o esnada bir vatandaş ise 'yuh' diyerek tepki gösterdi.

SARIGÜL İLE VATANDAŞLAR ARASINDA ARBEDE

Olayın ardından yaşanan gerginlik sırasında eski CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Özel'i yuhalayan gruba tekme atması üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Çevrede bulunan polis ekipleri kısa sürede olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayın büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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