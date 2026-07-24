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Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı Haber Videosunu İzle
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında, valilik konutunda çalışan tanıkların ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen tutuklu eski Vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Sonel, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı.

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