İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tam destek

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti için resmi bir tebrik ve destek mesajı yayımladı. Sanchez, yayımladığı mesajda Türkiye’de son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere dikkat çekerek Yeni Parti’nin kuruluşunu "cesur bir adım" olarak nitelendirdi.

"CESUR HAREKETİNİZİ AKTİF DAYANIŞMAYLA TAKİP ETTİK"

Özgür Özel’e "Sevgili Özgür" ifadesiyle hitap eden İspanya Başbakanı Sanchez, mesajında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve CHP kongrelerinin geçersiz kılınması gibi kritik süreçlere vurgu yaptı. Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesini yakından izlediklerini belirten Sanchez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, partiniz tarafından seçilen birçok diğer belediye başkanının gözaltına alınması ve nihayet önceki Kongrelerin tüm demokratik kararlarını geçersiz kılan 'mutlak butlan' ile birlikte büyük zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldınız. Tüm bu zor anlarla cesaretle yüzleştiniz ve her zaman kişisel çıkarların üstünde kolektif çıkarları ön planda tuttunuz."

"YENİ PARTİ KARARI UMUT VERİCİ VE HAREKETE GEÇİRİCİ"

Yeni Parti'nin kuruluş kararının hem seçilmiş temsilcilerin hem de parti tabanının talebi doğrultusunda alındığını anladıklarını ifade eden Sosyalist Enternasyonal Başkanı Sanchez, temel ilkelerin ihlal edildiği bir noktada bu kararın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Sanchez, "Güçlü bir lider olarak, temel ilkeler ihlal edildiği için artık bir atılım yapma zamanının geldiğini hissettiniz. Kuşkusuz bu cesur karar, ortak değerlerimiz için mücadele eden tüm insanlara umut veriyor ve onları harekete geçiriyor" ifadelerini kullandı.

SOSYALİST ENTERNASYONAL’DEN İŞ BİRLİĞİ SÖZÜ

Mesajının sonunda küresel düzeydeki dayanışmanın altını çizen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, örgüt olarak Yeni Parti ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz örgüt olarak daha önce kararlaştırdığımız gibi, bu yeni umut verici çabada sizinle yakından çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Parti’ye büyük başarılar dileriz."

Kaynak: ANKA