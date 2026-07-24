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Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
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Manisa Milletvekili Özgür Özel, kurucular kurulunun oy birliğiyle Yeni Parti’nin kurucu genel başkanı seçildi.

Yeni Parti Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı Anadolu Kulübü’nde yapıldı. Toplantıda YENİ Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.

91 MİLLETVEKİLİYLE CHP'DEN İSTİFA EDİP YENİ PARTİ'Yİ KURMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada 21 Mayıs’ta “mutlak butlan” kararı verilmesinin ardından Özgür Özel kanadı yeni parti çalışmalarına başlamıştı. Özgür Özel ekibi bugün CHP’den ayrılarak Yeni Parti’nin kuruluşunu duyurdu. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

ÖZEL: İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLACAĞIZ

Yeni Parti için kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel'e namaz çıkışında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Özel, "Yeni Parti'nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Ardından Allah'ın izni milletimizin takdiriyle bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, halkın sorunlarını çözecek, ülkeye huzuru refahı barışı getirecek iktidarı kuracağız" dedi. 

ÖZGÜR ÖZEL KURUCU GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Yeni Parti Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün üstlendiği Anadolu Kulübü’nde yapıldı. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.

İŞTE YENİ PARTİ'NİN KURUCU MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnes:

Haberde ki basliga bak. Başka kim getirilecek

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