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Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış Haber Videosunu İzle
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılıp katılmayacağına ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özel, "Mansur Yavaş'ın ilk günden beri bizim yanımızda yürüyüşü bellidir. Duruşu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz." dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmayacağına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Partisiyle ilk toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Yavaş'ın ilk günden beri kendi yanlarında yürüdüğünü söyledi.Özel, Yavaş'ın siyasi duruşuna ve mevcut birlikteliğe vurgu yaptı.

"MANSUR YAVAŞ'IN YÜRÜYÜŞÜ BELLİDİR"

Özel, " Mansur Yavaş'ın ilk günden beri bizim yanımızda yürüyüşü bellidir. Duruşu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARIN ANITKABİR'DE OLACAĞIZ"

Özel şunları söyledi: "Yarın ilk olarak 11.00'de Anıtkabir'de olacağız. Ardından ilk Parti Meclisi toplantımızı saat 12.00'de yapacağız. Pazartesi günü Meclis Başkanlığı yeni dağılıma göre toplantı yerleri belirleyecek. Salı günü Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak Meclis'te yerimizi alacağız ve grup toplantısını yapacağız.

"GENEL MERKEZ BİNASI HAZIR"

Yeni genel merkez binası Mustafa Kemal Paşa’da. Bina hazır. Tahmin ediyorum 10 gün içinde yeni genel merkezimizde çalışır hale geleceğiz.

Şu anda yeni partiye herhangi bir bağış, aidat toplamıyoruz. Dolandırıcılık çabaları olur diye endişe duyuyoruz. Partinin resmi hesaplarını bizim sosyal medya hesaplarımızdan duyurduklarımıza itibar edilsin.

"KURULTAY BU SONBAHARDA"

Bu son baharda kurultayımızı yapıp seçime girme yeterliliği ile ilgili bize dair her şeyin başlamasını sağlayacağız. Endişeye mahal yok, her türlü tedbir tamam. Bu heyecanın sandık dışı kalmasını kimse aklından geçirmesin.

BAHÇELİ'NİN 'HAZİNE YARDIMI' AÇIKLAMASI

Devlet Bey bu anlamda kıymetli değerlendirme yapmış. Bu açıklamasından bir gün önce bir kutlama telefonuyla beni aramıştı. İyi dileklerini iletmişti. "Keşke bir ayrılık olmasaydı" dedi. Esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var. Onun dışında bizim herhangi bir siyasi partiden beklentimiz yok."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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