Haberler

Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelindeki tüm şubelerine evcil hayvan girişini yasaklayan Köfteci Yusuf'un işletmelerine astığı uyarı yazısı yeniden gündem oldu.

Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un şubelerine evcil hayvan girişini yasaklamasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. Sosyal medya kullanıcılarının sık sık gündeme taşıdığı konu son olarak dükkanlara asılan yazı ile gündeme geldi. 

HERKES ASILAN YAZIYI PAYLAŞIYOR 

Dükkanlara asılan yazıda "Sevgili Misafirlerimiz; sizleri restoranımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Evcil hayvanlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve onlara olan sevgiyi çok değerli buluyoruz. Ancak sağlığınız, konforunuz ve hijyen sunmak adına evcil hayvanların içeri alınmadığını bildirmekle yükümlülükteyiz. Bu karar, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun gereklilikleri doğrultusunda alınmıştır. Sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Anlayışınız için teşekkür eder, dostlarımızla açık alanlarda geçireceğiniz keyifli anlar dileriz" ifadeleri yer aldı. 

BAKANLIK DURUMA EL ATIYOR

Öte yandan tartışmalar devam ederken bir kesim karara hijyenik gerekçelerle tam destek verirken, hayvanseverler ise duruma tepki göstererek restoran ve kafe gibi alanlarda bu kısıtlamanın esnetilmesi gerektiğini savunmuştu. Mevcut yasalara göre evcil hayvanların bu tarz işletmelere girip giremeyeceği kararı tamamen restoran sahiplerinin inisiyatifindeydi. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın devreye girmesiyle bu durum tamamen değişiyor.

HEM İÇ HEM DE DIŞ ALANLARA "TAM" KISITLAMA GELİYOR

Gıda güvenliği ile üretim hijyen standartlarını belirleyen yasalara eklenmesi planlanan yeni taslak çalışma, evcil hayvanların gıda satışı yapılan yerlere erişimine tamamen son vermeyi hedefliyor.

Bakanlığın yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunmayı planladığı taslak yasalaşırsa:

  • İşletmeler, artık müşteri kabul ettikleri hem iç hem de dış alanları (bahçe, teras vb.) hayvanların kullanımına açamayacak.
  • Evcil hayvan kabul edip etmeme kararı işletmenin inisiyatifine bırakılmayacak.
  • Yasak kurallarına uymayan ve işletmesinde evcil hayvan barındıran şirketlere idari para cezası kesilecek.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlp AY AY:

KARAR DOĞRU HAYVAN DOSTUNU EVİNDE SEV EVİNDE BESLE SOKAKDA TASMASIZ AĞIZLIKSIZDA GEZDİRİLMEMELİ HAYVAN SEVİYORUZ DİYE İNSANA İŞKENCE ETMEMELİYİZ VESSELAM

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği

Onlarca kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e hemşehrisinden soğuk duş

Hemşehrisinden Özel'e soğuk duş
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor

35 il için "tehlikeli" var! Valilikler uyardı, AFAD SMS attı
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

Biri 22, diğeri 23 yaşındaydı! Uçurumun dibinde can verdiler
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi