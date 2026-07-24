Haberler

İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı

İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek "Yeni Parti" adında yeni bir siyasi parti kurmalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, partisinde kalan 44 milletvekilini pazar günü saat 15.00'te Genel Merkez'de toplantıya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerini pazar günü saat 15.00'te Genel Merkez'de toplantıya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının ardından CHP'de kalan 44 milletvekilini toplantıya çağırdı. Pazar günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıda, yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Sahte vekaletle 200 milyon liralık arsayı satmaya çalışan dolandırıcılar noterde yakalandı

200 milyon TL'lik vurgun noterden döndü! Tam satarken baskın yediler
İzmit Belediye Başkanı'nın şoföründen çarpıcı ifade: Poşette para hissettim

Tutuklanan belediye başkanını yakacak ifade: Poşeti kendisine verdim
Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı

Bakanlık, ünlü markayla ilgili vahim iddiayı doğruladı