İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek "Yeni Parti" adında yeni bir siyasi parti kurmalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, partisinde kalan 44 milletvekilini pazar günü saat 15.00'te Genel Merkez'de toplantıya çağırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerini pazar günü saat 15.00'te Genel Merkez'de toplantıya çağırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının ardından CHP'de kalan 44 milletvekilini toplantıya çağırdı. Pazar günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıda, yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.
Kaynak: ANKA