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Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
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Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP’den istifa ederek kurduğu YENİ Parti'nin logosunun belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Özel’in veda ve imza videosunun ardından paylaşım yapan Saral, Yeni Parti'nin logosunu hedef alarak "Yeni Rakı etrafında toplananların, yeni parti etrafında toplanması da çok zor olmayacak. Logo tesadüf mü, bilinçaltı mı; takdir kamuoyunun…" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel beraberindeki 90 milletvekiliyle CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı. Özel cephesinden kuruluş evraklarını imzaladığı bir video yayımlandı. Özel, evrakları imzaladığı sırada, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Yeni Parti'nin logosu da ortaya çıktı.

OKTAY SARAL'DAN PAYLAŞIM: LOGO TESADÜF MÜ? 

Bu gelişmenin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Yeni Parti'nin logosu için dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral, "Yeni Rakı etrafında toplananların, yeni parti etrafında toplanması da çok zor olmayacak. Logo tesadüf mü, bilinçaltı mı; takdir kamuoyunun…" ifadelerine yer verdi. 

İşte Oktay Saral'ın o paylaşımı; 

Olgun Kızıltepe
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