Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Altındağ ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.45 ile 12.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Altındağ ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Altındağ ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Kavaklı Yolu, 1749, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Altındağ ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kumrucuk, Kadife, Berrak, Kale, Kale Kapısı, Kapıdağı Yokuşu ve Doyuran bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BALA

Bala ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hürriyet, Cumhuriyet Küme, Hürriyet Küme ve Akörençarşak bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bala ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler ve Kömürcü bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bala ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akörençarşak ve Gülbağı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bala ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Büyükboyalık, Küçükboyalık, Büyükbayat, Üçem, Çatalçeşme ve Şehriban bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bala ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Avni Akyol ve Sarıhüyük bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bala ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karaburun, Sarıhüyük, Adıgüzel, Yukarıhacıbekir, Karşıyaka Suyugüzel, Suyugüzel ve Eğribasan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara İstanbul Devlet Yolu, Şehit Ömer Armağan, Anafartalar, Ardıç, Bağlar, Başak, Doğan, Saka, Sümbül, Şehit Teğmen Ertuğrul Eryücel, Durmuş Çavuş, Kumru, Güvercin, Şehit Ömer Boztepe, Burçak, Martı, Hoşebe, Gençlik, Hastahane, Akdere, Kırlangıç, 100. Yıl, Gül, Kanarya, Bademli, Şehit Yılmaz Çakır, Çiğdem, Leylak, Aydın, Kekik, Fevzi Çakmak, Güven, Alıpınarı, Nergis, Yunus Emre, Gökkuşağı, Zambak, Konur ve Gençlik Caddesi 2 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Beypazarı ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.45 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılcasöğüt, Adaören, İncepelit ve Akçakavak bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Beypazarı ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören ve Adaören bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Beypazarı ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya, Gazi, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi, Evcik ve Baraj bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Galip Erdem, 2192, 610, 611, Medine Müdafii, 2190, 607, 605/7, 608 ve 606 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4936, 4912, Alacaatlı ve 3381/1 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4834 bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4834 bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2842, İsmail Gaspıralı, Taşpınar, 2902, 2841, 2904, 1856, 2814, 2901, 2845, 2889, 2893, 2834 ve 2881 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2667 ve 2667 Hukukçu Dostlar Sitesi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Harp Okulu, İnönü ve Dikmen bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 19.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2449, 2460, 2447, 2448 ve Meksika bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3288, 3413, 3414, Elmalı, Servi, 3423, 3295 ve Karlık bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler ve Kömürcü bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dumlupınar bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45 ile 15.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2639 bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bestekar ve Tunus bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1520, Şehit Pilot Levent Şahin, 1514 ve 1521 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Etimesgut ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1534, 1544, 1545, 1547, 1543 ve 1551 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Etimesgut ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2219, 2216 ve 2217 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Etimesgut ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehitler, 2066 ve Şehit Hikmet Özer bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Etimesgut ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3288, 3413, 3414, Elmalı, Servi, 3423, 3295 ve Karlık bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1727, Kırşehir, Kayseri Yolu, Keskin Yolu 1, Kayseri Yolu/13 ve Cabatobası bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3752, Çorum, 2029 ve 2034 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karşıyaka, Odabaşı, Ekincik ve Odabaşı Karşıyaka bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Kavaklı Yolu, 1749, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çalseki bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çalseki ve Sarıbeyler bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

POLATLI

Polatlı ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hacıtuğrul Mücavir, İstasyon, Köy Yolu Altı Kuzey, Hacı Bayram Veli, Eskişehir Yolu, Yenidoğan, Kuşcu Mücavir, Örnek Kuşcu, Köy Yolu Üstü Güney ve Macun bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Polatlı ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yörük Beylikköprü ve Kıranharmanı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Polatlı ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alahacılı, Hıdırlar, İnler ve Ilıca bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Polatlı ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ali Rıza Uzunbeyli, Batı Kısmı, Çağıl, Kıbrıs Şehidi Refik Cesur, Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Mithat Paşa, Selçuk, Lise, Battalgazi ve Beypazarı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

SİNCAN

Sincan ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Sincan ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3752, Çorum, 2029 ve 2034 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Sincan ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülhan, Avcı ve Destek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Sincan ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çiçektepe, 1649, 1609, 1646, 1607, 1601, 1614, 1615, 1616, 1617, 1603, 1620, 1626, 1612, 1618, 1619, 1606, Ahi Mesud, 1602, 1625, 1705, 1610, 1622, 1613, 1630, 1632, Çimşit, 1633, 1611, Saraycık, 2436, Yeni Peçenek ve Uluç Ali Paşa bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Sincan ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1311 bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5, Karabük, Evkadi ve Merkez bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yem Sanayii, 1237, Selvi, Han 2, Topalak, 4, Hanönü, Han 8, 6, Cumhuriyet, Hanardı, Han 5, Han 4, Kızılırmak, Han 3, Dere, Akıncılar, Han 6, Meşe, Han 1, 38 ve Han 7 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez, Bürümce, Göl, Demirci, Dora, Saray, Karaşaban, Kılcan, Hacı Köse, Yayla, Çal, Isırganlı, Hıdıroğlu, Devrencik, Yeni ve Davutoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3701, 3702, 3700/1, 3704/1 ve 3703/2 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1864 İlk Umut 90 Sitesi, 1864 Cumhuriyet Sitesi, 1862, 1865 Siyasal 93 Sitesi, 1859, 1865 Siyasal 92 Sitesi, Batıkent, 1865, 1864, Başkent, 1858, Cengiz Aytmatov, 1867 ve 1860 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1851, 1852, 1777, 1777 Hukukçular Sitesi ve 1844 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Haydarcan Kılıçdoğan, 2026 2. Mesa Batı Sitesi, 2359, 2416 ve 2363 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3752, Çorum, 2029 ve 2034 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, 2369 Batıkent İş Merkezi, 2369, Başkent, 2370, Haydarcan Kılıçdoğan ve 2368 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2369 ve 2368 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5428 bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5428 bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez, Bürümce, Göl, Demirci, Dora, Saray, Karaşaban, Kılcan, Hacı Köse, Yayla, Çal, Isırganlı, Hıdıroğlu, Devrencik, Yeni ve Davutoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.