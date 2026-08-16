Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında Göknur Gıda'nın tamamına kayyum atanmıştı. Soruşturma çerçevesinde yetkili mercilerce yapılan detaylı incelemelerde, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen payların Göknur Gıda'daki oranının yüzde 13 olduğu tespit edildi. Bu önemli tespitin ardından hukuki süreçte yeni bir değerlendirmeye gidilerek şirketin tamamına yönelik alınan yönetim kayyumluğu tedbiri iptal edildi.

YÜZDE 13'LÜK HİSSEYE YÖNELİK TEDBİR SÜRECEK

Yönetim kayyumunun kaldırılması kararı, adli tedbirlerin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Alınan yeni kararla birlikte, soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yüzde 13 oranındaki şirket hissesi üzerindeki el koyma ve adli tedbir süreci devam edecek. Böylece Göknur Gıda'nın mevcut yönetiminin ticari faaliyetlerini bağımsız şekilde sürdürmesi sağlanırken, soruşturmaya konu olan şüpheli hisseler üzerindeki hukuki kontrol birbirinden ayrılmış oldu.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan hukuki gelişmelerin ardından Göknur Gıda cephesinden de kamuoyunu ve yatırımcıları bilgilendiren resmi bir açıklama yapıldı. Soruşturma kapsamında savcılığa sunulan bilgi ve belgelerin tümüyle şirkete iade edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 13.08.2026 tarih ve 2026/9843 D.İş sayılı kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Şirketimize yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verilmiş olup, anılan karar 14.08.2026 Tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Aynı gün (14.08.2026 tarihinde), Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 14.08.2026 tarihli kararı ile Şirketimiz hakkında verilen KAYYUM ATAMA KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizin mevcut yönetim yapısı ve faaliyetleri herhangi bir değişiklik olmaksızın olağan şekilde devam etmektedir. Ayrıca, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan Şirketimize ait bilgi ve belgeler tümüyle Şirketimize iade edilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com