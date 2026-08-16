Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

Profesyonel futbol kariyerinin tamamında yalnızca Beşiktaş forması giyen ve uzun süre takım kaptanlığı yapan Necip Uysal, geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Geçen sezonun ortalarında kaptanlık görevi alınan ve sezonu takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamlayan Necip Uysal için Eyüpspor karşılaşması öncesinde veda töreni düzenlendi.

FUTBOLCULAR KORİDOR OLUŞTURDU

Stadyumun skorbordlarında Necip Uysal için hazırlanan özel video gösterildi. Beşiktaşlı futbolcular, tecrübeli ismin sahaya çıkışı sırasında koridor oluşturdu. Takım kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek verirken, Uysal daha sonra futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdi.

SERDAL ADALI'DAN 20 NUMARALI FORMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da törende Necip Uysal'a özel bir hediye verdi. Adalı, tecrübeli futbolcuya uzun yıllar taşıdığı 20 numaralı Beşiktaş formasının çerçevelenmiş halini takdim etti.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Sahaya eşi ve çocuklarıyla birlikte çıkan Necip Uysal, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

SON KEZ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Necip Uysal, konuşmasının ardından Kuzey Kale Arkası Tribünü'nün önüne gitti. Beşiktaş'ın eski kaptanı, siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirerek veda törenini tamamladı.