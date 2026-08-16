Haberler

Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bırakan Necip Uysal için Eyüpspor maçı öncesinde veda töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı formadan başka bir forma giymeyen ve uzun yıllar takım kaptanlığı yapan Uysal, "Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin" sözleriyle taraftarlara veda etti.

Profesyonel futbol kariyerinin tamamında yalnızca Beşiktaş forması giyen ve uzun süre takım kaptanlığı yapan Necip Uysal, geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Geçen sezonun ortalarında kaptanlık görevi alınan ve sezonu takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamlayan Necip Uysal için Eyüpspor karşılaşması öncesinde veda töreni düzenlendi.

FUTBOLCULAR KORİDOR OLUŞTURDU

Stadyumun skorbordlarında Necip Uysal için hazırlanan özel video gösterildi. Beşiktaşlı futbolcular, tecrübeli ismin sahaya çıkışı sırasında koridor oluşturdu. Takım kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek verirken, Uysal daha sonra futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdi.

SERDAL ADALI'DAN 20 NUMARALI FORMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da törende Necip Uysal'a özel bir hediye verdi. Adalı, tecrübeli futbolcuya uzun yıllar taşıdığı 20 numaralı Beşiktaş formasının çerçevelenmiş halini takdim etti.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Sahaya eşi ve çocuklarıyla birlikte çıkan Necip Uysal, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

SON KEZ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Necip Uysal, konuşmasının ardından Kuzey Kale Arkası Tribünü'nün önüne gitti. Beşiktaş'ın eski kaptanı, siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirerek veda törenini tamamladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti

Arda asist yaptı, Real Madrid farklı kazandı
Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu

Gören duyan soluğu deniz kenarında aldı! Kova kova çıkardılar
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın istemediği şartı öne sürdü
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü
'En zengin 100 Türk' listesindeydi! İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

'En zengin 100 Türk' listesindeydi! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Viyadük altında ölü bulundu! Şehrin sevilen doktoruna acı veda