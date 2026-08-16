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Düzce'de Doktor Erkut Karaca Son Yolculuğuna Uğurlandı

Düzce'de Doktor Erkut Karaca Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ortopedi uzmanı Dr. Erkut Karaca, Düzce'de vefat etti. Cenaze namazını kuzeni imam Hasan Navruz kıldırdı. Törene ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı, cenaze Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzce'de vefat eden 52 yaşındaki Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Erkut Karaca'nın cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazını ise imam kuzeni kıldırdı.

NAMAZINI KUZENİ KIRLDIRDI

Kentteki özel bir hastanede görev yapan Dr. Erkut Karaca'nın cenazesi Şehitlik Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Karaca'nın cenaze namazı, kuzeni olan Kayseri Melikgazi Müftülüğü Gülük Camisi İmamı Hasan Navruz tarafından kıldırıldı.

GÖZ YAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Törene, Karaca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile üyeleri, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Dr. Erkut Karaca'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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