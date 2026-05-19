Ankara elektrik kesintisi! 19-20-21 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

Altındağ’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.00 arasında 1236, 1288, 1287, 1286 ve 1298 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında Şehit Ömer Halisdemir ve Altınpark sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altındağ’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında Sel ve Sesveren sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1414, Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi ve Yeşilyurt bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Altın, Lozan, Atatürk, Bahçe, Erdem, Engin, Mimar Sinan, Karşıyaka, Melek, İstiklal, Kuyucak, Baraj, Topalak, Akın, Karabayır, Akpınar, Canan, Bekpınar Yolu, Ağcataş Yolu, Ekincik, Hacı Bayram Veli, Odabaşı, Barbaros, Şahin, Doğukent, Ceviz, Cumhuriyet, Orman, Emek, Ceyhan, Cemre ve çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında Demirhendek, Altınay, Serince, Atılgan ve Köyceğiz sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında Taşdelen, Altındağ, Çağdaş, Turgut Özal 2 ve 107 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 ile 12.30 arasında 972, 946, 959, 971, 945, 948, 947, Selçuk, 968, 969 ve 1017 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında Atılgan Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kavaklı bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bala

Bala’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Dağ Evleri, Atatürk, Beynam ve Kale Boğazı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 ile 15.00 arasında Avni Akyol, Hırabaşoğlu, Pevrul Kavlak, Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, Şehit Semih Yılmaz, Karaburun, Fevzi Çakmak, Emre Güngör, Yurtalan Eroğlu, Hürriyet, Adıgüzel, Büyükboyalık, Karşıyaka Suyugüzel, Tatarhüyük, Sarıhüyük, Eğribasan, Yukarıhacıbekir, Suyugüzel ve Aşağıhacıbekir bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bala’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Adıgüzel, 19 Mayıs, 23 Nisan, Atatürk, Lale, Göl, İnönü, Kanalyolu, Erdemli, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevkii, Maden, Gazi Mustafa Kemal, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Güntekin, Kızılırmak, Kırmızı Yayla ve Raşit Ercan bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Abazlı ve Günalan bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahmet Çayırı, Yöreli Afet Konutları, Emirler, Yöreli, Soğulcak, Bağiçi Yayla, Bağiçi Zırva, Ahmetçayırı ve Abazlı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Adnan Kahveci, Torunoğlu, Dadaloğlu, Yayla Afşar, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Koçyayla ve Yeniköy bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Torunoğlu ve Dadaloğlu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında Beylik, Nergiz, Beynam Çiftliği, Yavrucuk, Gökçehüyük, Kale Boğazı, Beynam, Yağlıpınar, Oğulbey, Dağ Evleri, Yenipınar ve Bahçelievler bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beypazarı

Beypazarı için verilen kesinti bilgileri Bala ilçesiyle aynı içerikte görünüyor. Bu kapsamda 20 ve 21 Mayıs 2026 tarihlerinde Dağ Evleri, Atatürk, Beynam, Kale Boğazı, Abazlı, Günalan, Adıgüzel, 19 Mayıs, 23 Nisan, İnönü, Maden, Gazi Mustafa Kemal, Kızılırmak, Afşar, Koçyayla, Yeniköy, Yavrucuk, Gökçehüyük, Yağlıpınar, Oğulbey ve çevresindeki bölgelerde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Çankaya

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.00 arasında Dodurga Köyü Yolu ve Dodurga Mahallesi’nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.00 arasında Hasan Celal Güzel, 5174, 3443, Şafak, 5180, Türkkonut, 5166, 5175, 5173, 5168, Dodurga Mahallesi ve Uğur Mumcu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında Dikmen bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 1549 ve 1550 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 1570, 1564, 1567, 1561, 1559 ve 1551 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 1560 ve 1581 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 18.30 arasında 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Koçak, Eymirgölü Lojmanları, Karataş, Eymir Gölü, 555. Cadde ve Yaylabağ bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 1589, 1594, 1593, 1550 ve Şehit Mehmet Rasih Necef sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 1585, 1545, 1586, 1593, 1584, 1575, 1591, 1590 ve 1589 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 1550, 1591, Şehit Mehmet Rasih Necef, 1588, 1587, 1593, 1589 ve 1584 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Dumlupınar bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında 3109, 3111, 3095, 3114, 3118, 3115, 3112, 3116, 3100, 3117 ve 3113 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.30 arasında 576. Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında 1597. Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.45 ile 15.45 arasında 1597 ve İhsan Doğramacı sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.30 arasında Bağlar, Dikmen, Nefer, Menteşe, Müdafa, Mimar Sinan, Karton, Oduncu, Kırlangıç, Seval, Güzelyurt, Karlı, Kaktüs, Haliç, Koşar, Kapı, Emirdağ, Duygulu, Dolgun, Sünger, Tütün, Haneli, Çerkez, Yenice, Develi, Kurşunlu, İstanbul, Çevreli, Destici, Benekli, İzmir, Suadiye, Çapraz, Yemen, Yoncalık, Hünkâr, Dostlar, Buhari, Necip Fazıl Kısakürek, İlginç, Ertuğrulgazi, Firuze, Radar, İğne, Kırım, Cevizli, Balkan ve Divrik bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut

Etimesgut’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 2136, 2147, 2138 ve 2166 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 5350. Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.00 ile 21.00 arasında 1063, 1058, 1059, 1065, 1057, Bağlıca, Etimesgut, Ömermuhtar, Yalınkılıç, Aynalı, Höyük ve Çayırlı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında 2689. Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Balkuyumcu Evleri ve Ballıkuyumcu Mahallesi’nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında 1054, 1053, 1077, Aynalı, Höyük ve 1052 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında 2260, 2255, 2251, 2239, 2287, 2254, 2242, 2198, 2281, 2201, 2278, Acarlar, Yunus Emre, Karacadere, Evren, Kutludüğün, Ardıçözü ve Şehit Şeref Seymen bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Taş Ocakları, Karakaya Kutludüğün, Acarlar, Yunus Emre, Karacadere, Evren, Pınar, Ardıçözü, Kağnıderesi, Kutludüğün ve çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.15 arasında Eskişehir Devlet Yolu, 4215, Aşağı Yurtçu ve Akyatak bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında Bahçekapı Mahallesi, Ayaş Ankara Yolu, Okul, Fabrika, Fatih Sultan Mehmet ve Şeker Fabrikası lojmanları çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Bağlıca Köyü, Şehit Hikmet Özer, Höyük, Selahaddin Eyyubi, Aynalı, Etimesgut, Kuzupınarı, Sarıtaş ve Bağlıca bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1733 ve 1748 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Eskişehir Devlet Yolu ve Dumlupınar bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.15 arasında Yapracık Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 2803, 2801, Huzur Kent Yapı Kooperatifi, 2802 ve 2804 bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında 4356, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 4351, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, Safahat, Hicret ve çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kalecik

Kalecik’te 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Sırma, Gümüşoluk, Ülke, Kızılkaya, Kızık, Güzelhisar, Arkbürk, Olgunlar, Balıkhisar Köy İçi, Ankara, Şehadet, Kabin, Akben, Elecik, Kozayağı, Saracalar, Büğdüz, Bayrak, Altınordu, Şeyhler, Türközü, Evliya Çelebi, Ziya Ülhak, Çiğdem, Sülnü, Demir, Galaba, Doğan, Otlukbeli, Doruk, Şehit Mustafa Mayuk, Karagöl Kışlacık, Melikşah, Arslan, Ebu Hanefi, İstiklal, Taşpınar, Cücük ve Derman bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kalecik’te 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Karahöyük bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kalecik’te 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Hacıtuğrul, Çamlıbel, Çimenceğiz, Babayakup, Bacı Yolu, Koçali Çiftliği, Aytaç, Gedikli, Safranbolu, Yağmurbaba, Tanacan, Ziyaret, Karahöyük, Haymana Küme, Aşağı, Poyraz Küme, Girmeç, Yukarı, Tanık ve Bacı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören

Keçiören’de 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevkii, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli ve Sarısu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Yavuz, Batuhan, Ballıbaba, Beylerbeyi, Simge, Kınacı, Atika, Kervan ve Bahtiyar sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kerpiç, Yavuz, Mahmutbey, Aslan, Çimen, Çandarlı, Ballıbaba, Kurt ve Alperen sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ekrem Kavur, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Okullar, Arapoğlu, Suçıkan, Devecİ, Güngör, Seyit Ahmet, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Üçevler, Pireli, Gençlik, Seyit Cumali, Ferah, Elmadağ, Sarıburun, Atak, Barbaros, Erdoğan, Yenimahalle, Battal Gazi, Halime Hatun, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, Keleş, Taşpınar, Közpınar, Nalbant, Açıkbaş, Yüksel, Kasımbığı, Koca Hoca ve Kovaca bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 1993, 1991, 1992, 472, 431, 430 ve 473 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Altın, Lozan, Atatürk, Bahçe, Erdem, Engin, Mimar Sinan, Karşıyaka, Melek, İstiklal, Kuyucak, Baraj, Topalak, Akın, Karabayır, Akpınar, Canan, Bekpınar Yolu, Ağcataş Yolu, Ekincik, Hacı Bayram Veli, Odabaşı, Barbaros, Şahin, Doğukent, Ceviz, Cumhuriyet, Orman, Emek, Ceyhan ve Cemre bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Karşı, Porsuk, Yayla Evleri, Kesikkavak, Sincik, Yağcıoğlu, Mıcıkoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Hacımusa ve Emirler bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Çalseki bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Çalseki bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında 2081, 1572, 2123, Yozgat ve Murat Çobanoğlu sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevkii, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli ve Sarısu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Bağlum ve Saçak bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Nasip ve Taştepe sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Altın, Makale, Taştepe, Sarıçam, Mina, Kuzeren ve Mücahit sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.30 arasında Bağlar, Dikmen, Nefer, Menteşe, Müdafa, Mimar Sinan, Karton, Oduncu, Kırlangıç, Seval, Güzelyurt, Karlı, Kaktüs, Haliç, Koşar, Kapı, Emirdağ, Duygulu, Dolgun, Sünger, Tütün, Haneli, Çerkez, Yenice, Develi, Kurşunlu, İstanbul, Çevreli, Destici, Benekli, İzmir, Suadiye, Çapraz, Yemen, Yoncalık, Hünkâr, Dostlar, Buhari, Necip Fazıl Kısakürek, İlginç, Ertuğrulgazi, Firuze, Radar, İğne, Kırım, Cevizli, Balkan ve Divrik bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.