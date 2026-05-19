Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 19-20-21 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 19-20-21 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Başkent elektrik kesintisi! 19 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 19 Mayıs Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

Altındağ’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.00 arasında 1236, 1288, 1287, 1286 ve 1298 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında Şehit Ömer Halisdemir ve Altınpark sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altındağ’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında Sel ve Sesveren sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1414, Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi ve Yeşilyurt bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Altın, Lozan, Atatürk, Bahçe, Erdem, Engin, Mimar Sinan, Karşıyaka, Melek, İstiklal, Kuyucak, Baraj, Topalak, Akın, Karabayır, Akpınar, Canan, Bekpınar Yolu, Ağcataş Yolu, Ekincik, Hacı Bayram Veli, Odabaşı, Barbaros, Şahin, Doğukent, Ceviz, Cumhuriyet, Orman, Emek, Ceyhan, Cemre ve çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında Demirhendek, Altınay, Serince, Atılgan ve Köyceğiz sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında Taşdelen, Altındağ, Çağdaş, Turgut Özal 2 ve 107 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 ile 12.30 arasında 972, 946, 959, 971, 945, 948, 947, Selçuk, 968, 969 ve 1017 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında Atılgan Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kavaklı bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bala

Bala’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Dağ Evleri, Atatürk, Beynam ve Kale Boğazı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 ile 15.00 arasında Avni Akyol, Hırabaşoğlu, Pevrul Kavlak, Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, Şehit Semih Yılmaz, Karaburun, Fevzi Çakmak, Emre Güngör, Yurtalan Eroğlu, Hürriyet, Adıgüzel, Büyükboyalık, Karşıyaka Suyugüzel, Tatarhüyük, Sarıhüyük, Eğribasan, Yukarıhacıbekir, Suyugüzel ve Aşağıhacıbekir bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bala’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Adıgüzel, 19 Mayıs, 23 Nisan, Atatürk, Lale, Göl, İnönü, Kanalyolu, Erdemli, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevkii, Maden, Gazi Mustafa Kemal, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Güntekin, Kızılırmak, Kırmızı Yayla ve Raşit Ercan bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Abazlı ve Günalan bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahmet Çayırı, Yöreli Afet Konutları, Emirler, Yöreli, Soğulcak, Bağiçi Yayla, Bağiçi Zırva, Ahmetçayırı ve Abazlı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Adnan Kahveci, Torunoğlu, Dadaloğlu, Yayla Afşar, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Koçyayla ve Yeniköy bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Torunoğlu ve Dadaloğlu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında Beylik, Nergiz, Beynam Çiftliği, Yavrucuk, Gökçehüyük, Kale Boğazı, Beynam, Yağlıpınar, Oğulbey, Dağ Evleri, Yenipınar ve Bahçelievler bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beypazarı

Beypazarı için verilen kesinti bilgileri Bala ilçesiyle aynı içerikte görünüyor. Bu kapsamda 20 ve 21 Mayıs 2026 tarihlerinde Dağ Evleri, Atatürk, Beynam, Kale Boğazı, Abazlı, Günalan, Adıgüzel, 19 Mayıs, 23 Nisan, İnönü, Maden, Gazi Mustafa Kemal, Kızılırmak, Afşar, Koçyayla, Yeniköy, Yavrucuk, Gökçehüyük, Yağlıpınar, Oğulbey ve çevresindeki bölgelerde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Çankaya

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.00 arasında Dodurga Köyü Yolu ve Dodurga Mahallesi’nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.00 arasında Hasan Celal Güzel, 5174, 3443, Şafak, 5180, Türkkonut, 5166, 5175, 5173, 5168, Dodurga Mahallesi ve Uğur Mumcu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında Dikmen bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 1549 ve 1550 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 1570, 1564, 1567, 1561, 1559 ve 1551 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 1560 ve 1581 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 18.30 arasında 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Koçak, Eymirgölü Lojmanları, Karataş, Eymir Gölü, 555. Cadde ve Yaylabağ bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 1589, 1594, 1593, 1550 ve Şehit Mehmet Rasih Necef sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 1585, 1545, 1586, 1593, 1584, 1575, 1591, 1590 ve 1589 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 1550, 1591, Şehit Mehmet Rasih Necef, 1588, 1587, 1593, 1589 ve 1584 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Dumlupınar bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında 3109, 3111, 3095, 3114, 3118, 3115, 3112, 3116, 3100, 3117 ve 3113 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.30 arasında 576. Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında 1597. Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.45 ile 15.45 arasında 1597 ve İhsan Doğramacı sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.30 arasında Bağlar, Dikmen, Nefer, Menteşe, Müdafa, Mimar Sinan, Karton, Oduncu, Kırlangıç, Seval, Güzelyurt, Karlı, Kaktüs, Haliç, Koşar, Kapı, Emirdağ, Duygulu, Dolgun, Sünger, Tütün, Haneli, Çerkez, Yenice, Develi, Kurşunlu, İstanbul, Çevreli, Destici, Benekli, İzmir, Suadiye, Çapraz, Yemen, Yoncalık, Hünkâr, Dostlar, Buhari, Necip Fazıl Kısakürek, İlginç, Ertuğrulgazi, Firuze, Radar, İğne, Kırım, Cevizli, Balkan ve Divrik bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut

Etimesgut’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 2136, 2147, 2138 ve 2166 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 5350. Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.00 ile 21.00 arasında 1063, 1058, 1059, 1065, 1057, Bağlıca, Etimesgut, Ömermuhtar, Yalınkılıç, Aynalı, Höyük ve Çayırlı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında 2689. Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Balkuyumcu Evleri ve Ballıkuyumcu Mahallesi’nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında 1054, 1053, 1077, Aynalı, Höyük ve 1052 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında 2260, 2255, 2251, 2239, 2287, 2254, 2242, 2198, 2281, 2201, 2278, Acarlar, Yunus Emre, Karacadere, Evren, Kutludüğün, Ardıçözü ve Şehit Şeref Seymen bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Taş Ocakları, Karakaya Kutludüğün, Acarlar, Yunus Emre, Karacadere, Evren, Pınar, Ardıçözü, Kağnıderesi, Kutludüğün ve çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.15 arasında Eskişehir Devlet Yolu, 4215, Aşağı Yurtçu ve Akyatak bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında Bahçekapı Mahallesi, Ayaş Ankara Yolu, Okul, Fabrika, Fatih Sultan Mehmet ve Şeker Fabrikası lojmanları çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Bağlıca Köyü, Şehit Hikmet Özer, Höyük, Selahaddin Eyyubi, Aynalı, Etimesgut, Kuzupınarı, Sarıtaş ve Bağlıca bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1733 ve 1748 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Eskişehir Devlet Yolu ve Dumlupınar bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut’ta 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.15 arasında Yapracık Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 2803, 2801, Huzur Kent Yapı Kooperatifi, 2802 ve 2804 bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut’ta 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında 4356, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 4351, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, Safahat, Hicret ve çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kalecik

Kalecik’te 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Sırma, Gümüşoluk, Ülke, Kızılkaya, Kızık, Güzelhisar, Arkbürk, Olgunlar, Balıkhisar Köy İçi, Ankara, Şehadet, Kabin, Akben, Elecik, Kozayağı, Saracalar, Büğdüz, Bayrak, Altınordu, Şeyhler, Türközü, Evliya Çelebi, Ziya Ülhak, Çiğdem, Sülnü, Demir, Galaba, Doğan, Otlukbeli, Doruk, Şehit Mustafa Mayuk, Karagöl Kışlacık, Melikşah, Arslan, Ebu Hanefi, İstiklal, Taşpınar, Cücük ve Derman bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kalecik’te 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Karahöyük bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kalecik’te 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Hacıtuğrul, Çamlıbel, Çimenceğiz, Babayakup, Bacı Yolu, Koçali Çiftliği, Aytaç, Gedikli, Safranbolu, Yağmurbaba, Tanacan, Ziyaret, Karahöyük, Haymana Küme, Aşağı, Poyraz Küme, Girmeç, Yukarı, Tanık ve Bacı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören

Keçiören’de 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevkii, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli ve Sarısu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Yavuz, Batuhan, Ballıbaba, Beylerbeyi, Simge, Kınacı, Atika, Kervan ve Bahtiyar sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kerpiç, Yavuz, Mahmutbey, Aslan, Çimen, Çandarlı, Ballıbaba, Kurt ve Alperen sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ekrem Kavur, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Okullar, Arapoğlu, Suçıkan, Devecİ, Güngör, Seyit Ahmet, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Üçevler, Pireli, Gençlik, Seyit Cumali, Ferah, Elmadağ, Sarıburun, Atak, Barbaros, Erdoğan, Yenimahalle, Battal Gazi, Halime Hatun, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, Keleş, Taşpınar, Közpınar, Nalbant, Açıkbaş, Yüksel, Kasımbığı, Koca Hoca ve Kovaca bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 1993, 1991, 1992, 472, 431, 430 ve 473 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Altın, Lozan, Atatürk, Bahçe, Erdem, Engin, Mimar Sinan, Karşıyaka, Melek, İstiklal, Kuyucak, Baraj, Topalak, Akın, Karabayır, Akpınar, Canan, Bekpınar Yolu, Ağcataş Yolu, Ekincik, Hacı Bayram Veli, Odabaşı, Barbaros, Şahin, Doğukent, Ceviz, Cumhuriyet, Orman, Emek, Ceyhan ve Cemre bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Karşı, Porsuk, Yayla Evleri, Kesikkavak, Sincik, Yağcıoğlu, Mıcıkoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Hacımusa ve Emirler bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Çalseki bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Çalseki bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında 2081, 1572, 2123, Yozgat ve Murat Çobanoğlu sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevkii, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli ve Sarısu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Bağlum ve Saçak bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Nasip ve Taştepe sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Altın, Makale, Taştepe, Sarıçam, Mina, Kuzeren ve Mücahit sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören’de 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.30 arasında Bağlar, Dikmen, Nefer, Menteşe, Müdafa, Mimar Sinan, Karton, Oduncu, Kırlangıç, Seval, Güzelyurt, Karlı, Kaktüs, Haliç, Koşar, Kapı, Emirdağ, Duygulu, Dolgun, Sünger, Tütün, Haneli, Çerkez, Yenice, Develi, Kurşunlu, İstanbul, Çevreli, Destici, Benekli, İzmir, Suadiye, Çapraz, Yemen, Yoncalık, Hünkâr, Dostlar, Buhari, Necip Fazıl Kısakürek, İlginç, Ertuğrulgazi, Firuze, Radar, İğne, Kırım, Cevizli, Balkan ve Divrik bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

ABD'de camiye kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor

Avrupa ülkesi, Türkiye’ye patriot ve asker gönderiyor
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda

Piyasaları 'El Nino' korkusu sardı! 4 üründe zam kapıda
1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı

Şampiyonluğu Kürtçe şarkılarla kutladılar
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti

Eğlenceniz batsın! Genç kız saniyeler içinde hayatını kaybetti
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor

'Olmaz' diyenlere inat ekti, 5 yıl sabretti! Şimdi Euro ile satıyor
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için 'Türk teknesi' bahanesi uyduruyor

İsrail'in Sumud'a saldırılarında, skandal "Türkiye" yalanı ifşa oldu
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’in büyükelçi atamasını reddetti

Avrupa ülkesinden İsrail'e şok! Büyükelçiyi kabul etmediler
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Eski bakanın zor sınavı! 13 ayda iki büyük acı yaşadı

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletildi
'İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak' iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor

İYİ Parti'den istifa eden vekille ilgili çarpıcı "İmamoğlu" iddiası
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli

TFF'ye "Lig tescil edilmemeli" çağrısı yapan bir takımımız var
Mersin'de pompalı tüfekli saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

Pompalı tüfekli saldırgan farklı yerlerde 6 kişiyi öldürdü

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur

Şenol Güneş'ten kafa karıştıracak "Beşiktaş" açıklaması
Cenk Eren'den çok tartışılacak 'çocuksuz uçuş' önerisi

Ünlü şarkıcıdan çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi
MSB, EFES-2026 Tatbikatı'ndaki çıkarma harekatına ilişkin görüntü paylaştı

Nefes kesen görüntüler! Mehmetçik adeta gövde gösterisi yaptı
Hesabında 35 milyon liradan fazla para girişi tespit edilen Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
RTÜK Tarsus'taki saldırıya yayın yasağı getirdi

RTÜK’ten Tarsus saldırısına yayın yasağı
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Tünelde ayı paniği: Dakikalarca aracın önünde koştu

Bir anda aracın önüne çıktı, dakikalarca tünelde koştu
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Ünlü şarkıcı İrem Derici yıllardır sakladığı hastalığını açıkladı

Psikiyatristten çıktı, yıllardır sakladığı hastalığını açıkladı

Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti