Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndaki patriot uçaksavar füze bataryalarını geri çekme kararı aldı. Ayrıca Lübnan'a zırhlı araç gönderilmesi ve fırkateyn alımı onaylandı.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu toplandı.

Toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, Meriç bölgesindeki Dimetoka ili ve Ege'deki Kerpe Adası'na yerleştirdiği patriot uçaksavar füze bataryalarının geri çekilmesine karar verildi.

Lübnan'a 13 M113 tipi paletli zırhlı personel taşıyıcı gönderilmesine de kararlaştırıldı.

Toplantıda, İtalya üretimi Bergamini sınıfı fırkateyn alınması ve MEKO sınıfı fırkateynlerin de modernize edilmesi onaylandı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgi verirken, Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimali de toplantıda masaya yatırıldı.

Yunanistan hükümeti, mart başında Meriç bölgesindeki Dimetoka iline ve Ege'deki Kerpe Adası'na patriot uçaksavar füze bataryaları yerleştirilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
