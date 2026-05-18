Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama geldi. Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki oyuncunun, doktor kontrolü sonrası tedbir amaçlı yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerde İnanır’a zatürre teşhisi konulduğu belirtildi.

“DURUMU İYİYE GİDİYOR”

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün sanatçının yanında olduğunu belirten İnanır, “Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlığı zatürreye döndü” ifadelerini kullandı.

“VAHİM BİR DURUM YOK”

Sosyal medyada yer alan bazı iddialara da değinen Levent İnanır, durumun söylendiği kadar ağır olmadığını vurgulayarak, “Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda” dedi.

YAKINLARIYLA İLETİŞİM KURABİLİYOR"

Levent İnanır, açıklamasının devamında usta oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, “Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da” sözleriyle sevenlerinin yüreğine su serpti.