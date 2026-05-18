Haberler

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk sinemasının efsane isimlerinden 77 yaşındaki Kadir İnanır, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Yapılan tetkikler sonucunda zatürre teşhisi konulan usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan yeğeni Levent İnanır, sosyal medyadaki olumsuz iddiaları yalanlayarak bilinci açık olan sanatçının durumunun iyiye gittiğini ve yakınlarıyla iletişim kurabildiğini belirtti.

  • Kadir İnanır, evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı ve zatürre teşhisi konuldu.
  • Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.
  • Kadir İnanır'ın durumu stabil ve yakınlarıyla iletişim kurabiliyor.

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama geldi. Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki oyuncunun, doktor kontrolü sonrası tedbir amaçlı yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerde İnanır’a zatürre teşhisi konulduğu belirtildi.

“DURUMU İYİYE GİDİYOR”

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün sanatçının yanında olduğunu belirten İnanır, “Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlığı zatürreye döndü” ifadelerini kullandı.

“VAHİM BİR DURUM YOK”

Sosyal medyada yer alan bazı iddialara da değinen Levent İnanır, durumun söylendiği kadar ağır olmadığını vurgulayarak, “Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda” dedi.

YAKINLARIYLA İLETİŞİM KURABİLİYOR"

Levent İnanır, açıklamasının devamında usta oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, “Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da” sözleriyle sevenlerinin yüreğine su serpti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor

Avrupa ülkesi, Türkiye’ye patriot ve asker gönderiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

bu adamla ilgili artık haber görmek istemiyorum beni ve milyonları ilgilendirmiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Allah sifa versin ınsallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK Tarsus'taki saldırıya yayın yasağı getirdi

RTÜK’ten Tarsus saldırısına yayın yasağı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

İşte A Milli Takımın Dünya Kupası kadrosu
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur

Şenol Güneş'ten kafa karıştıracak "Beşiktaş" açıklaması
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti