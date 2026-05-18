Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi, içerisinde caminin de bulunduğu San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenledi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, çıkan çatışmada silahlı saldırgan öldürüldü. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cami ve çevresi güvenlik çemberine alındı.
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada silahlı saldırgan vurularak öldürüldü. Saldırı sırasında camide ve merkez bünyesindeki okulda bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki öğrenciler polis eşliğinde güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırganın kimliği ve olayın nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.