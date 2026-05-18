Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cami ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada silahlı saldırgan vurularak öldürüldü. Saldırı sırasında camide ve merkez bünyesindeki okulda bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki öğrenciler polis eşliğinde güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırganın kimliği ve olayın nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.