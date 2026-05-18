Haberler

Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı Bakori bölgesinde silahlı çete üyeleri tarafından düzenlenen vahşi baskında, aralarında yerel bir güvenlikçi ile hamile bir kadının da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivilin yaralandığı olayda köylülerin evlerini kundaklayan saldırganlar, gıda ürünleri ve büyükbaş hayvanları gasbederek kaçtı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da silahlı çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Bakori bölgesinde saldırı düzenledi.

11 KİŞİ ÖLDÜ, HAYVANLAR GASBEDİLDİ

Saldırıda, aralarında yerel güvenlikçi ve hamile bir kadının bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Pek çok evin kundaklandığı saldırıda, büyükbaş hayvanlar ve gıda ürünleri gasbedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB, EFES-2026 Tatbikatı'ndaki çıkarma harekatına ilişkin görüntü paylaştı

Nefes kesen görüntüler! Mehmetçik adeta gövde gösterisi yaptı
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara yıldız vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim

Hakan Safi'den dünya yıldızı vaadi: 2 ismi reddettim...
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

Eline samuray kılıcı alan genç kız sokak ortasında dehşet saçtı