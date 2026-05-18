'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir üreticinin İspanya'dan getirdiği kiraz fidanlarının meyveleri 5 yılın ardından hasat edildi. Dönüme ortalama 10 ton rekolte alınan kirazlar, 3,5 ile 4 Euro arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ufacıkören Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fatih Kara, 5 yıl önce İspanya'dan getirilen kiraz fidanlarını toprakla buluşturdu.

HASAT TÜRKÜLERLE BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl yaşanan don ve dolu olayları nedeniyle verim alamayan üretici, bu yıl ise 15 dönümlük alanda yaklaşık 10 tonluk rekolte hedefiyle yola çıktı. Tarım işçilerinin türküleri ile başlayan hasatta kirazlar kasalarda yerini aldı.

KİLOSU 4 EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Hasat edilen kirazların ise bölgedeki tarım firmaları aracılığıyla Avrupa'ya ihraç edildiği öğrenilirken, kirazların kilogramı bahçede 3,5 ile 4 Euro arasında alıcı buluyor.

İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Çabuk ile teknik personel de erkenci kiraz hasadına katılarak bahçede incelemelerde bulunup kiraz yetiştiriciliğinin mevcut durumu, üretim kalitesi ve verimliliği üzerine bilgi aldı.

“OLMAZ DİYENLERE İNAT BÖLGEDE ÜRETİME BAŞLADIK”

Üretici Fatih Kara, Çukurova'da kiraz olmaz diyenlere inat bölgede üretime başladığını anlatarak, "Yaklaşık 5 yıl önce kiraz üretimine başladık. Çukurova'da kiraz olmaz denildi ancak İspanya'dan getirilen fidanlar bölgemize uyum sağladı. Geçen yıl verim bekliyorduk ama don ve dolu nedeniyle istediğimiz sonucu alamadık. Bu yıl ise beklentilerimiz doğrultusunda 15 dönümlük alanda hasadımız başladı. Toplamda 10 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

"5 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞINI ALMAYA BAŞLADIK”

Yetiştirilen kirazın 'Royal Tioga' çeşidi olduğunu anlatan Kara, "5 yıllık emeğin karşılığını almaya başladık. Ürünlerimizi firmaya veriyoruz, Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bahçede kirazın kilogram fiyatı ortalama 3,5 ile 4 Euro arasında değişiyor" diye konuştu.  

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
