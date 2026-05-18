Haberler

Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde elindeki samuray kılıcıyla sokak ortasında kendine zarar veren ve çevredekilere korku saçan genç kız, polisin ikna çabalarına yanıt vermeyince bir anlık boşluğundan yararlanılarak etkisiz hale getirildi. Alkollü olduğu iddia edilen ve elindeki kılıç zorla alınan genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde elindeki samuray kılıcı ile sokak ortasında gezerek kendine zarar verip, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan genç kız, polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

SOKAK ORTASINDA GÖREN POLİSİ ARADI

Olay, Orta Mahalle 213. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta elindeki samuray kılıcı ile gezerek kendine zarar veren genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TESLİM OLMAMAK İÇİN DİRENDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı elindeki kılıcı bırakarak teslim olması için uyardı. İkna çabaları sonuç vermeyince genç kızın bir anlık boşluğundan yaralanan ekipler, hızla müdahale ederek elindeki kılıcı aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Etkisiz hale getirilen genç kız ambulansa alındı. Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum

İsrail'in son barbarlığına Erdoğan'dan sert tepki
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak' iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor

İYİ Parti'den istifa eden vekille ilgili çarpıcı "İmamoğlu" iddiası
Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar

Trump rest çekti: İran'ın son teklifini de reddetti

Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur

Şenol Güneş'ten kafa karıştıracak "Beşiktaş" açıklaması
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

İşte A Milli Takımın Dünya Kupası kadrosu
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu