Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, meslektaşı İlyas Salman’ın kendisini sünni olduğu için konservatuvar sınavına hazırlamadığını, bu sebeple de Salman’a hakkını helal etmediğini öne sürdü. Kalaycıoğlu’nun iddialarına yanıt veren Salman ise,“ İnsanlara mezheplerini soruyorsam, elli yıldır başkalarına da yapmışımdır. Böyle birkaç kişi daha çıksın desin ki, ‘Evet, İlyas bana da sordu’” ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'a damgasını vuran oyunculardan İlyas Salman, kendisini "Sünni olduğu için konservatuvar sınavlarına hazırlamadığını" iddia eden meslektaşı Halil İbrahim Kalaycıoğlu’nun iddialarına yanıt verdi.

'MEZHEP SORMA' İDDİASI

Tartışmanın fitili, Kalaycıoğlu’nun konuk olduğu bir televizyon programında geçmişe dair yaptığı açıklamalarla ateşlendi. Devlet Konservatuvarı sınavlarına girmek için Ankara’da bulunduğu dönemde İlyas Salman ile aralarında geçtiğini öne sürdüğü diyaloğu anlatan Kalaycıoğlu, ünlü oyuncunun yanına giderek hemşehri olduklarını belirttiğini ve kendisini çalıştırmasını rica ettiğini söyledi.

Kalaycıoğlu, Salman’ın kendisine "Sünni misin sen?" diye sorduğunu, "Evet" cevabını alınca da "Seninle uğraşamam" diyerek yanındaki başka bir adayı işaret edip, "Bu işe girecek, sen giremezsin" dediğini iddia etti. Kalaycıoğlu, bu sebeple İlyas Salman’a hakkını helal etmediğini dile getirdi.

İLYAS SALMAN'DAN YANIT

Kalaycıoğlu'nun öne sürdüğü iddia kısa sürede geniş yankı uyandırırken, İlyas Salman’dan da yanıt geldi. Bahsi geçen döneme dikkat çeken Salman, 1976 yılında Yeşilçam’da kendisinin de henüz yeni yeni tutunmaya çalışan genç bir oyuncu olduğunu hatırlattı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, hayatı boyunca hiçbir zaman bir işveren konumunda olmadığını ve insan çalıştırmadığını vurgulayan Salman, mezhepçilik suçlamalarına karşı şu ifadeleri kullandı: "Eğer ben insanlara mezheplerini soruyorsam, elli yıldır başkalarına da yapmışımdır. Böyle birkaç kişi daha çıksın desin ki, ‘Evet, İlyas bana da sordu’."

Aynasız Delikanli:

Kalaycıoglu etrafı bulandirdigin kesin...Kes sesini otur yerine...haaa İlyas Salmanida tanımam etmem...Allah iyi etsin hepinizi ..Ayrımcılık yapmayın lutfen

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

