Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum

Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na saldırısına sert tepki gösterdi. İsrail'e karşı dünyaya harekete geçme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği barbarlığı lanetliyorum." dedi.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

ERDOĞAN: FİLODAKİ VATANDAŞLARIMIZI GETİRMEK İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNUYORUZ

Erdoğan şunları söyledi: "Gazzeli sivilleri hedef alan hava saldırılarına kadar her türlü barbarlığı sergiliyor. İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bir kez daha şahit olduk. Küresel Sumud filosuna İsrail tarafından saldırı düzenlendi. Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının yanında olduğunu bir kez daha ifad ediyorum. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz."

Turan Yiğittekin
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
vedat cici :

och şükür kınadık

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

