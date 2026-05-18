Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

ERDOĞAN: FİLODAKİ VATANDAŞLARIMIZI GETİRMEK İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNUYORUZ

Erdoğan şunları söyledi: "Gazzeli sivilleri hedef alan hava saldırılarına kadar her türlü barbarlığı sergiliyor. İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bir kez daha şahit olduk. Küresel Sumud filosuna İsrail tarafından saldırı düzenlendi. Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının yanında olduğunu bir kez daha ifad ediyorum. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz."

