Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Mersin'den çıktıkları gezi turu dönüşünde Bursa'da İskender yemek için mola veren 40 kişilik öğrenci grubundan 20'ye yakın çocuk, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İSKENDER MOLASI KABUSA DÖNDÜ
Edinilen bilgilere göre, öğrenciler, gezi dönüşünde Bursa’da İskender yemek için mola verdi. Yolculuğun devamında bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine öğretmenler ve organizasyon ekibi, en yakın sağlık kuruluşu olan Haymana Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hastanede öğrencilere ilk müdahale yapılırken, yaşanan rahatsızlığın gıda kaynaklı olabileceği değerlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde zehirlenme şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.