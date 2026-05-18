Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesindeki iddialara eski eşi Nagehan Alçı'dan yanıt geldi. Alçı, "Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim eline geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı" dedi.

  • Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı.
  • MASAK, Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarındaki para hareketlerini inceliyor.
  • Nagehan Alçı, kendisine gönderildiği iddia edilen paraları almadığını ve ortak hesaptaki paranın Kütahyalı'nın borçları için kullanıldığını açıkladı.

“Yasa dışı bahis” ve “Kara para aklama” suçlamaları kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’ya ilişkin soruşturmada, eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplara ait para hareketlerinin de incelemeye alındığı öne sürüldü. Gündeme gelen iddiaların ardından Nagehan Alçı’dan açıklama geldi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI TUTUKLANDI

Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilerde, Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarına yönelik para hareketlerinin de MASAK tarafından incelemeye alındığı iddia edildi.

“PARA YARDIMLARIDIR” SAVUNMASI

Rasim Ozan Kütahyalı, emniyette verdiği ifadede ise eski eşiyle ilgili soruya, “Eski eşim olan Nagehan Alçı’ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır. ” yanıtını verdi.

Kütahyalı ayrıca, "Eski eşim olan Nagehan Alçı ile kullandığımız ortak hesaptan gelen para tutarıdır. Şüpheli bir işlem yoktur" dedi.

NAGEHAN ALÇI’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kütahyalı’nın boşandıktan sonra eski eşine gönderdiği öne sürülen para transferlerinin de MASAK incelemesine dahil edildiği iddialarının ardından Nagehan Alçı sessizliğini bozdu. MedyaRadar’a konuşan Alçı, hakkındaki iddiaları reddederek, “Bana gönderildiği iddia edilen parayla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Alçı açıklamasının devamında ise, "Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim elime geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı. Ben Rasim'den hiç para almadım çocuklar için çok alacağım var. Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
