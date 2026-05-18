Küresel Sumud Filosu: İsrail, sivil filoya saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun, filonun sivil gemilerini aktif olarak kuşatıp engellediğini belirterek, İsrail'in "bir kez daha yalanlara, ırk kışkırtıcılığına ve dezenformasyona dayanan, son derece hesaplanmış, derinden ırkçı bir operasyon planını medyaya sızdırmaya başladığını" açıkladı.

Küresel Sumud Filosu'ndan, "Açık denizlerde İsrail ırkçılığı: İsrail, sivil filoya yönelik vahşi saldırıyı meşrulaştırmak için 'Türk teknesi' bahanesi uyduruyor" başlıklı yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan askeri kaynaklara göre, İsrail işgal güçleri filoyu milliyetlere göre ayırmayı planlıyor. 'Türk teknelerine' geçmeden önce 'Avrupa teknelerini' ele geçireceklerini belirterek, bu seferki taktiklerinin 'daha saldırgan' olacağı ve katılımcılara acil yardım sağlamayacakları konusunda açıkça uyarıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun "bu ahlaksız ve ırkçı taktiği ifşa etmekte ve küresel liderleri bu ırkçılığı acilen kınamaya ve harekete geçmeye" çağırdığı belirtilen açıklamada, filoda Türk bayraklı hiçbir gemi bulunmadığı ve 52 gemilik insani yardım filosunun tamamının yalnızca Avrupa ve uluslararası bayraklar altında yelken açtığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail rejimi bir kez daha yalanlara, ırk kışkırtıcılığına ve dezenformasyona dayanan, son derece hesaplanmış, derinden ırkçı bir operasyon planını medyaya sızdırmaya başladı. İsrail rejimi, Türk katılımcılar olarak algıladıkları kişilere karşı 'daha saldırgan' yöntemler kullanma niyetini ilan ederek, tıpkı Filistin halkına yaklaşık 80 yıldır yaptığı gibi, bir kez daha açık bir ırkçılık ve insandışılaştırma sergilemektedir."

?İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.