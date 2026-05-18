Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Mersin'de önce bir lokantada, ardından farklı yerlerde pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 37 yaşındaki şüphelinin önce eski eşini öldürdüğü öğrenildi. Olayda can kaybı 6'ya yükseldi.

Mersin'de 4 kişiyi öldüren, 8 kişiyi de yaralayan saldırganın seri cinayetlere eski eşini öldürdükten sonra başladığı ortaya çıktı. Saldırılarda ölü sayısı böylece 6'ya yükseldi.

SALDIRILARA ESKİ EŞİNİ ÖLDÜREREK BAŞLADI

Mersin'de bir şahsın eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda bilanço ağırlaştı. Edinilen bilgiye göre, Metin Ö. (37), Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i (32) silahla vurarak öldürdü.

5 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından kaçan Metin Ö., daha sonra 01 B 9171 plakalı otomobille Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan, Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yenimahalle'de evinin yakınında tır şoförü Abdullah Koca'yı da silahla vurarak öldürdü. İstasyonda şüphelinin vurduğu pompacı Gökay Sefiloğlu'nun da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şüphelinin saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

HER YERDE ARANIYOR

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayların ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri önlem aldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli operasyon başlatıldığı bildirildi.

Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morguna getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKim kimse:

İnsanlar neden bu hale geldi diye sorsan dinden imandan uzaklaştı diyenler olacak peki 30/40 sene önce bu ülkede neden bu olaylar yoktu.

Haber YorumlarıAhmet Tabak:

Sivas olayları onlarca ölü, Çorum olayları onlarca ölü hapis, maraş olayları yüzlerce ölü hapis, cezaevlerinde işkencelerden ölümler, faili meçhul cinayetler, sağ sol kavgalarında onlarca masum insan ölü ve cezaevleri masumlarla dolu, trafik kazalarında yüzlerce ölü, terörden dolayı köyler basıldı çocuk kadın asker polis öğretmen doktor onlarca ölü, saymakla bitmez o dönemin gazeterinin 2. sayfalarına bak dahası var. Haberleşme bu kadar yaygın değildi yerelde ölenlerden kimsenin haberi yok vs..

Haber YorumlarıArşiv Unutmaz:

Kim diyor onceden yok diye sana,arastir bakalim geçmişi mesela çivici katil yaz bakalim.Sadece medya kuvvetli şimdi.

Haber YorumlarıEmrah:

Ahmet Tabak senin saydığın olaylar siyasi olaylar terör olayları organize şekilde olan örgütce yapılan olaylar peki bu bireysel şekilde gerçekleşen cinayetler ile bunların ne bağlantısı var?

Haber Yorumlarıybm9cqxccn:

Yatar 15 yıl çıkar çaydırıcı cezalar yok

Haber YorumlarıErol Birol:

Ülke yangın yeri!!!!!!

Haber YorumlarıHarun Taş:

Can almak bu kadar kolay olmamalı. Bir kurşun sıkıp sonra birkaç yıl yaşayıp unutacağını sanmamalı. Kur’ân neden “Kısasta hayat vardır” buyuruyor? Çünkü suçlu; işleyeceği zulmün karşılığından korkarsa, elini kana bulamadan durur. İnsan, bir cana kastettiğinde sadece ölümü değil; ağır hesabı, rezilliği, vicdan yükünü ve adaletin karşısında ezilmeyi düşünmeli. Öyle bir korku olmalı ki; öfkesine yenilmeden önce titremeli, silaha davranmadan önce sonucu görmeli. mazlumun ahı yerde kalmaz.

Haber Yorumlarıybm9cqxccn:

caydırıcı cezalar yok herkes kendi işini kendisi yapıyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

